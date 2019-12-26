В Нюксенском районе с хозяина повредившего две машины быка взыскали ущерб через суд

26.12.2019 [Происшествия]

В поселке Леваш Нюксенского района бык повредил две машины: владелицы авто взыскали ущерб с хозяина животного. Инцидент произошел 28 июня 2019 года.

С иском к мировому судье Вологодской области по судебному участку № 53 в Нюксенском районе обратились две вологжанки. Они пояснили, что летом были в гостях у знакомых в поселке Леваш, и в один из дней бык ответчика повредил их автомобили «Renault Duster» и «Лада Гранта». 

— В судебном заседании одна из женщин рассказала, что из окна увидела, как бык стал бодать ее машину. Она вышла на улицу, но животное направилось в ее сторону, поэтому вернулась домой. Когда снова вышла, бык уже бодал рогами вторую машину и терся об нее боком, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Судья посчитал, что между бесконтрольным выпасом домашнего животного и причинением ущерба владелицам авто прямая причинно-следственная связь. Хозяин быка был обязан обеспечить за ним надлежащий надзор. Поэтому  с ответчика взыскали в счет возмещения причиненного ущерба в пользу владелицы «Renault Duster» — 41 298 рублей, в пользу владелицы «Лады Гранты» — 22 250 рублей. Мужчину также обязали выплатить каждой из вологжанок расходы по оплате экспертизы и госпошлины.  

Хозяин быка попробовал оспорить решение мирового судьи в Нюксенском районном суде, но тот оставил жалобу без удовлетворения. 

Тэги: животные, курьезы

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