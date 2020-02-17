Вологжанка угнала припаркованную для разгрузки товара «Газель»

17.02.2020 [Происшествия]

39-летняя жительница Вологды задержана по подозрению в краже «Газели». Женщина собиралась продать машину, но не успела. 

Инцидент произошел 11 февраля. В полицию обратилась женщина и рассказала, что ее муж днем во время разгрузки товара оставил «Газель» на улице Сергея Преминина, а когда вышел из магазина, то авто на месте уже не было. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские составили фоторобот  предполагаемой угонщицы. Вскоре женщину задержали, ей оказалась 39-летняя местная жительница.

— Женщина призналась, что проходила мимо автомобиля и решила его украсть для дальнейшей продажи. На удачу злоумышленницы, дверь оказалась открыта, а ключи находились в замке зажигания. Также подозреваемая призналась, что успела продать аккумулятор, выручив за него 2 тысячи рублей. «Газель» изъята и будет возвращена законному владельцу, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

По фактам кражи авто и аккумулятора возбуждены уголовные дела, ведется следствие. 

Ранее NewsVo сообщал, что угнанный в Вологде «Ауди» полицейские нашли разобранным в Подмосковье.

Тэги: газель, угон

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