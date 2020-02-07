Угнанный в Вологде «Ауди» полицейские нашли разобранным в Подмосковье

07.02.2020 [Происшествия]

Полицейские разыскали автомобиль «Ауди», угнанный у вологжанки, в городе Домодедово Московской области.

С заявлением о пропаже машины обратился 58-летний отец потерпевшей. Он рассказал, что рано утром его дочь оставила «Ауди» на улице Мальцева, а когда она вышла с работы, автомобиля не было на месте.

«Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что около 12 часов к автомобилю подходит молодой человек, садится и уезжает в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Вологодской области установили подозреваемого», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Им оказался 32-летний мужчина, проживающий в городе Домодедово, где его и задержали. Он признался в содеянном. В гараже, который арендовал подозреваемый, правоохранители обнаружили иномарку, разобранную на запчасти.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Тэги: угон
Фото пресс-службы областного УМВД

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