В Череповце пьяный водитель пытался убежать от наряда ДПС в лес

В Череповце сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, который, увидев полицейских, пытался скрыться в лесу. Инцидент произошел в Северном районе города.

Правоохранители во время рейда заметили, что один из автолюбителей при виде экипажа ДПС резко развернулся на дороге и выскочил из машины.

— Мужчина в одной футболке и спортивках стремительно направился в лес. Полицейские побежали за гражданином и настигли его в полукилометре от дороги. Сотрудники дорожно-патрульной службы установили личность водителя, — сообщает УМВД по Череповцу.

Им оказался ранее лишенный водительских прав 38-летний мужчина. Ровно год назад он был остановлен сотрудниками полиции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда правонарушитель отказался от медицинского освидетельствования, как и в этот раз. Нарушителя доставили в отдел полиции, его машину отправили на штрафстоянку.

На череповчанина были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами» и ст. 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В разговоре с дознавателем мужчина пояснил, что долгое время не управлял автомобилем.

— После рабочей смены он решил расслабиться и выпил сначала крепкого алкоголя, а потом несколько банок пива. Позже он пошел прогреть автомобиль и очистить его от снега. В момент «уборки» гражданин поехал прокатиться, однако был задержан нарядом ДПС, — отмечают в полиции.

Поскольку житель Череповца второй раз попался пьяным за рулем, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Ранее NewsVo сообщал, что аналогичный случай произошел в сентябре 2019 года в Череповецком районе. Там 19-летний молодой человек, тоже лишенный водительских прав, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД в лесу. Юноше назначили наказание в виде административного ареста.