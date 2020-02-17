В Череповце пьяный водитель пытался убежать от наряда ДПС в лес

17.02.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, который, увидев полицейских, пытался скрыться в лесу. Инцидент произошел в Северном районе города. 

Правоохранители во время рейда заметили, что один из автолюбителей при виде экипажа ДПС резко развернулся на дороге и выскочил из машины.

— Мужчина в одной футболке и спортивках стремительно направился в лес. Полицейские побежали за гражданином и настигли его в полукилометре от дороги. Сотрудники дорожно-патрульной службы установили личность водителя, — сообщает УМВД по Череповцу.

Им оказался ранее лишенный водительских прав 38-летний мужчина. Ровно год назад он был остановлен сотрудниками полиции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда правонарушитель отказался от медицинского освидетельствования, как и в этот раз. Нарушителя доставили в отдел полиции, его машину отправили на штрафстоянку. 

На череповчанина были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами» и ст. 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В разговоре с дознавателем мужчина пояснил, что долгое время не управлял автомобилем.

— После рабочей смены он решил расслабиться и выпил сначала крепкого алкоголя, а потом несколько банок пива. Позже он пошел прогреть автомобиль и очистить его от снега. В момент «уборки» гражданин поехал прокатиться, однако был задержан нарядом ДПС, — отмечают в полиции.

Поскольку житель Череповца второй раз попался пьяным за рулем, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». 

Ранее NewsVo сообщал, что аналогичный случай произошел в сентябре 2019 года в Череповецком районе. Там 19-летний молодой человек, тоже лишенный водительских прав, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД в лесу. Юноше назначили наказание в виде административного ареста. 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Депутат-единоросс из Вологды выложил в соцсеть видео, как едет с превышением скорости
В Вологду закупили фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области
Асфальт для депутата: как ФАМ в Вологде используют в предвыборных целях
Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги
С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ
В Череповце двое вандалов уничтожили ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
Паспорт фасада исторического дома через дорогу от администрации Вологды оказался незаконным
Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?
10 млрд рублей планируют потратить на расширение трассы «Вологда-Новая Ладога»
14.02.2020 [Происшествия]

Прокуратура Вологды обнаружила нарушения при укладке асфальта в снегопад на улице Ленинградской

1959
1
13.02.2020 [Экономика]

Начальную цену выставленного на торги льнокомбината в Красавино снизили в два раза

1901
1
10.02.2020 [Общество]

Паспорт фасада исторического дома через дорогу от администрации Вологды оказался незаконным

3136
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Правительство Вологодской области планирует потратить 8 млн рублей на покупку четырех машин
18 февраля в Вологде прочитают лекцию о вологжанах - героях Сталинградской битвы
В Вологде филиал центра «Забота» в микрорайоне Лоста обещают отремонтировать к концу марта
Пауэрлифтинг стал базовым видом спорта для Вологодской области
При пожаре в деревянном доме в Бабушкинском районе погиб мужчина
Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала серебро Чемпионата мира по конькобежному спорту
В Череповце пьяный водитель пытался убежать от наряда ДПС в лес
 


14.02.2020 [Общество]

Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?

3041
0
17.02.2020 [БлогоVO]

Недавно сгорел дом на ул. Рубцова, в котором некогда проживал вологодский художник Вениамин Торговано

1
0
13.02.2020 [Обзор Прессы]

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

678
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика