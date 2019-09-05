В Череповецком районе лишенный прав водитель убежал от сотрудников ГИБДД в лес

05.09.2019 [Происшествия]

В Череповецком районе на пять суток арестовали водителя, который пытался скрыться от сотрудников ГИБДД в лесу. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 сентября  на трассе Вологда - Новая Ладога.

Около двух часов ночи полицейские попытались остановить автомобиль «Рено Логан», однако водитель не выполнил законное требование инспектора и продолжил движение.

- При попытке остановить транспортное средство водитель не отреагировал на требование и продолжил движение, игнорировал неоднократные требования остановиться, после остановки пытался скрыться в лесополосе, при попытке задержания оказал сопротивление сотрудникам полиции, - сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.

Выяснилось, что 19-летний молодой человек, управлявший «Рено», ранее был лишен водительских прав. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции Череповецкий районный суд назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.

Тэги: водитель, водительские права, нарушения, ГИБДД

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