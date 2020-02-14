В 2020 году в Череповецком госуниверситете откроют набор на специальность «Теология»

В 2020 году в Череповецком госуниверситете откроют набор в магистратуру по направлению теологии. Это наука, которая занимается систематическим изложением, а также толкованием определенного учения о боге или о религии.

О новом направлении подготовки объявили на заседании стратегического совета совета вуза.

«Мы идем за рынком труда, за спросом. В 2019 году мы лицензировали бакалавриат по юриспруденции. По просьбе Череповецкой епархии мы открыли магистратуру по специальности „Теология“. Прием на эти два направления будет открыт уже в 2020 году. Также мы реально входим в медицинское образование: отлицензировали магистратуру по общественному здравоохранению. Следующий шаг — бакалавриат по сестринскому делу. Здесь потребуются уже более серьезные затраты на организацию. Мы считаем, что в Вологодской области должно быть медицинское образование. Это долгий процесс, но мы понимает, куда идти», — цитирует ректора ЧГУ Дмитрия Афанасьева сайт мэрии Череповца.

Ранее NewsVo сообщал, что Алена Смыслова, заведующая кафедрой автоматизации и управления ЧГУ, на встрече с президентом спросила у Путина, имеет ли смысл в будущем проводить в России президентские выборы. По словам женщины, грядущий референдум по поправкам в Конституцию вполне может их заменить. Глава государства ответил, что таким способом продлевать свои полномочия не намерен.