Прокуратура проводит проверку по фактам задержки зарплат водителям скорой помощи в Череповце

14.02.2020 [Общество]

Прокуратура проводит проверку по сообщениям о задержке выплаты заработной платы череповецким водителя ООО «Эффективная система здравоохранения», которое предоставляет в аренду Вологодской области машины скорой помощи. Об этом журналистам рассказал прокурор Вологодской области во время пресс-конференции. 

— Проверка проводится. «Эффективная система здравоохранения» работает не только в Череповце, и в других населенных пунктах. Мы полностью охватили этот вопрос, — отметил прокурор Вологодской области Александр Гринев.

Ранее NewsVo сообщал, что водителям ООО «Эффективная система здравоохранения» в Череповце, по состоянию на 27 января, не была выдана зарплата за декабрь.  Сотрудники также сообщают о неоднократных задержках и по другим выплатам. 

По данным прокуратуры Вологодской области, на 1 января 2020 года в регионе существует задолженность по заработной плате перед 269 работниками на общую сумму 18 млн рублей. Это данные статистики и случаи, которые надзорные органы выявляют самостоятельно. При этом в 2019 году около 111 млн рублей долгов по зарплате, после вмешательства прокуратуры, были выплачены. К административной ответственности за нарушения в данной сфере было привлечено 104 должностных лица.

Тэги: скорая помощь

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