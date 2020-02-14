10 млрд рублей планируют потратить на расширение трассы «Вологда-Новая Ладога»

14.02.2020 [Общество]

Около 10 млрд из бюджета власти готовы потратить на расширение участка федеральной трассы «Вологда-Новая Ладога». Аукционы по поиску подрядчика на проведение первого и второго этапа работ 13 февраля объявило ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Реконструкция коснется отрезка от 14 до 35 километра под Вологдой. При этом начальная (максимальная) цена контракта по первому этапу работ -  4 млрд 353 млн рублей, по второму этапу - 5 млрд 741 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Заявки на участие в конкурсных процедурах принимаются до 2 и до 3 марта соответственно. Все работы победители аукциона должны будут завершить к октябрю 2024 года.

Ранее NewsVo сообщал, что в августе 2019 года, встречаясь с президентом, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что федеральная трасса А114 на участке от Вологды до Череповца перегружена - по ней идет около 45 тысяч автомобилей в сутки. Работы по ее расширению в Вологодской области начались еще в 2008–2010 годах, построено от Вологды 10 километров и 8 километров от Череповца.

 

Тэги: Вологда-Новая Ладога, дороги, ремонт

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