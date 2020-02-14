Предложения жителей Вологды по проекту нового генплана будут рассматривать три месяца

14.02.2020 [Общество]

В Вологде завершился прием предложений от жителей по проекту нового генерального плана. До 12 февраля они принимались через портал Госуслуг, систему «Единое окно» департамента градостроительства или почтой на адрес департамента. Всего, по данным пресс-службы городской администрации, поступило более 200 предложений.

«Далее департаменту градостроительства предстоит аккумулировать и классифицировать все поступившие предложения, например, разбить по территориям. После чего мы свяжемся с нашим проектировщиком, Российским институтом градостроительства и инвентаризации «ГИПРОГОР». Его представителям нужно будет около трех месяцев - это время установлено законодательно, чтобы оценить все поступившие предложения и дать аргументированный ответ, какие идеи граждан будут приняты в генплан, а какие нет.  После чего начнется процедура согласования Генерального плана», - прокомментировал заместитель начальника департамента градостроительства администрации Вологды Александр Борисовский.

Как ранее сообщал NewsVo, в январе в разных районах Вологды прошли встречи проектировщиков с жителями города. У вологжан возникло немало вопросов касательно планов по развитию города, а вологодские архитекторы просят отклонить этот генплан, поскольку он не решает градостроительные проблемыКроме того, перед обсуждениями жители не могли ознакомиться со всеми демонстрационными материалами генплана – их не выложили на сайт администрации города. Представители «Гипрогора» в ответ на это замечание сказали, что часть материалов – секретная, то есть имеет пометку «для служебного пользования», а поскольку секретные части генплана объединены с «несекретными», то жителям не показали всё. К слову, секретными почему-то оказались и некоторые схемы, касающиеся реки Вологды.

Жители домов на Ярославской предложили внести в проект генплана изменения и перенести строительство детсада от домов № 34 и 36  на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. 

В карте функциональных зон участки в районе Осановской рощи жители просят оставить под зеленую зону общегородского значения в полном объеме, отменив ее возможную застройку. Вологжане также предлагают вернуть предусмотренные в генеральном плане 2014 года объекты социальной инфраструктуры школу искусств и концертный зал, планируемые в районе улиц Ярославская-Пошехонское шоссе. Предлагается заменить функциональную зону земельных участков под бывшим спорткомплексом «Труд» по Орлова, 2 с «Иные рекреационные зоны» на «Зоны озелененных территорий общего пользования». Вологжане предлагают внести изменения в положения о территориальном планировании, изменить категорию улицы Некрасова на улицу местного значения: проектирование улицы категории «магистраль» в зоне исторической застройки недопустимо.

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Тэги: детсады, генплан

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