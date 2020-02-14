Череповчанина, который вел развратную переписку с 11-летним мальчиком, признали невменяемым

В Череповце завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в развращении школьника.

— По версии следствия, череповчанин 1982 года рождения в социальной сети вел переписку развратного содержания с 11-летним мальчиком, а также отправил ребенку порнографический снимок, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Проведенная в рамках расследования уголовного дела судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении, он невменяем.

Все материалы с постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера переданы на утверждение прокурору.

Ранее NewsVo сообщал, что в Грязовецком районе суд отправил на принудительное лечение 51-летнего мужчину, который сексуально домогался 7-летней девочки. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов муниципалитета 18 июня 2019 года.