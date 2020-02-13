Начальную цену выставленного на торги льнокомбината в Красавино снизили в два раза

13.02.2020 [Экономика]

Производственные здания, склады, оборудование Красавинского льнокомбината выставлены на торги за 221,2 млн рублей. Соответствующее объявление появилось в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 8 февраля 2020 года. Таким образом, по сравнению с торгами в 2019 году начальная цена снизилась вдвое. 

Имущество принадлежит обанкротившемуся ОАО «Вологодский текстиль». Лот №1 новых торгов, заявки на которые принимаются с 10 марта, включает в себя несколько десятков разных объектов льнокомбината в Красавино. Это здания гаражей, складов, льночесального производства, отделочного производства, здание венткамеры ткацкого производства, земельные участки под ними, асфальтированная территория площадью 15 078 квадратных метров, подъездные пути к льнокомбинату, теплотрасса, водопровод, производственное, промышленное оборудование, сырье и и даже главные ворота проходной. 

Как ранее сообщал NewsVo, 16 июня 2015 года ОАО «Вологодский текстиль» было признано банкротом. Более половины доли предприятия принадлежало правительству Вологодской области. Дело тянется уже несколько лет, определениями суда срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно продлевался.

Губернатор области Олег Кувшинников в 2015 году сказал, что он рассматривает банкротство "как один из этапов оздоровления предприятия", сказав, что есть потенциальные инвесторы. Он заявлял, что в течение ближайшего полугода они найдут возможность решить вопрос с новой управляющей компанией. О продаже имущества предприятия речи тогда не шло.

Спустя три года, летом 2018-го, на площадке Вологодского текстиля было запущено производство по пошиву спецодежды. Инвестором проекта выступила ГК «Восток-Сервис».

В августе 2019 года московскому ООО «Реальные инвестиции» были проданы различные сооружения, машины и оборудование, включая офисное (более 700 позиций), 26 транспортных средств, производственный и хозяйственный инвентарь «Вологодского текстиля» в Вологде. Также были проданы два земельных участка, назначение которых, согласно кадастровой карте, - эксплуатация и обслуживание здания склада хлора. Все это ушло с молотка за 6 669 118 рублей. Кроме того, за 4 000 000 рублей фирме продали 223 896 погонных метров льноволокна, пряжи и суровых тканей; за 16 305 712 рублей - 749 078 погонных метров пряжи оческовой, суровых льняных тканей, чесаной ленты, льноволокна.

 

Тэги: Вологодский текстиль, банкротство, торги

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