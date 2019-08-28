Здания и имущество Вологодского текстильного комбината продали московской фирме

В областной столице прошли очередные торги по продаже имущества ОАО «Вологодский текстиль» на Советском проспекте. Его купила московская фирма, связанная с другим ООО из столицы, которое в прошлом году стало владельцем зданий текстильного комбината в Вологде. Сейчас также распродается имущество «Вологодского текстиля» в Красавино.

Аукцион по продаже имущества Вологодского текстильного комбината в областной столице прошел 23 августа. На продажу были выставлены различные сооружения, машины и оборудование, включая офисное (более 700 позиций), 26 транспортных средств, производственный и хозяйственный инвентарь. Также были проданы два земельных участка, назначение которых, согласно кадастровой карте, - эксплуатация и обслуживание здания склада хлора. Все это ушло с молотка за 6 669 118 рублей.

Кроме того, за 4 000 000 рублей продали 223 896 погонных метров льноволокна, пряжи и суровых тканей; за 16 305 712 рублей - 749 078 погонных метров пряжи оческовой, суровых льняных тканей, чесаной ленты, льноволокна.

Все вышеперечисленное теперь принадлежит московскому ООО «Реальные инвестиции». Его деятельность – «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки». С текстильной отраслью фирма связана через своего учредителя – Андрея Жаковича Марсия из Москвы. Именно он в апреле 2019 года стал гендиректором ООО "Вологодский текстильный комбинат" (офис комбината теперь находится в Москве). Ранее, в 2016 году, он был гендиректором ООО «Инвестиции и капитал» - эта фирма в 2017 году стала учредителем Вологодского текстильного комбината. Позже учредитель сменился: сейчас это ООО «ВМХ» из Москвы, учрежденное фирмой «Инвестиции и капитал».

Согласно базе «Контур.Фокус», у ООО «ВМХ» пять конечных владельцев:

Среди учредителей "ТРИНФИКО Холдингс" – Андрей Марсий и кипрская компания «Нибро Кэпитал Менеджмент Лимитед».

Рашн Инвестмент Эдженси Лимитед среди владельцев ООО "ВМХ" – это ООО «Национальная инвестиционная компания». Ее президент – Юрий Войцеховский, который ранее был гендиректором «Вологодского текстильного комбината». Сейчас он также является гендиректором и учредителем благотворительного фонда «Усадьба Хвалевское» в Бабаевском районе. И он же возглавляет ООО «ВМХ».

Среди конечных владельцев ООО «ВМХ» вологжанам больше знакома акционерная финансовая корпорация «Система». Соглашение о сотрудничестве с ней было подписано в Вологодской области в 2015 году. Тогда сообщалось, что фирма модернизирует свои предприятия в регионе и создаст около 800 новых рабочих мест. Напомним, в этом году в Соколе стартовало строительство комбината по производству CLT-панелей, инвестор — «Сегежа Групп» (входит в АФК «Система»). АФК «Система» имеет отношение и к скандальной истории с банкротством «Вологодской ягоды».

Напомним, в марте 2017 года бывший заместитель губернатора Вологодской области Алексей Шерлыгин занял должность заместителя гендиректора по специальным проектам в крупном оборонно-промышленном концерне «Радиотехнические и Информационные системы», который был создан в 2000 году акционерной финансовой корпорацией «Система» . Сейчас его фамилия исчезла с сайта компании.

Кроме того, на аукционе, прошедшем 23 августа, 13 153 изделий из льна купил за 1 777 793 рублей ИП Глеб Пантелеев.

На продажу также снова было выставлено имущество «Вологодского текстиля» в Красавино - главные ворота проходной, десятки зданий, цеха, склады льноматериалов, теплотрасса, оборудование, автомобили, участки земли и многое другое. Начальная цена – 442 млн рублей. Торги были вновь признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Ранее, в январе 2018 года, за 1,251 млрд рублей было продано недвижимое и движимое имущество «Вологодского текстильного комбината» на Советском пр., 135Б. Всего лот включал 777 позиций, в том числе несколько десятков зданий, земельные участки, транспортные средства, оборудование и станки. Все это купило ООО «Контур» из Москвы, гендиректор которого – Андрей Марсий, а учредитель – ООО «ВМХ».



Фото: Старая Вологда

Напомним, 16 июня 2015 года ОАО «Вологодский текстиль» было признано банкротом. Дело тянется уже несколько лет, определениями суда срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно продлевался.

Губернатор области Олег Кувшинников тогда сказал, что он рассматривает банкротство "как один из этапов оздоровления предприятия", сказав, что есть потенциальные инвесторы. Он заявлял, что в течение ближайшего полугода они найдут возможность решить вопрос с новой управляющей компанией. О продаже имущества предприятия речи тогда не шло.

Спустя три года, летом 2018-го, на площадке Вологодского текстиля было запущено производство по пошиву спецодежды. Инвестором проекта выступила ГК «Восток-Сервис».

Добавим, что УФНС по Вологодской области обратилось в Арбитражный суд с требованием отстранить Валерия Халвицкого от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ОАО «Вологодский текстиль» за неправомерные действия. В налоговой службе считают, что он не имел оснований не взыскивать дебиторскую задолженность ООО «Юнион-Трейд», MIMPA IPIK LTD. Рассмотрение этого иска отложено на 30 сентября 2019 года