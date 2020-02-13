С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ

13.02.2020 [Общество]

С 1 июля услуги ЖКХ в Вологодской области снова подорожают. Тарифы на одни и те же услуги ЖКХ в разных населенных пунктах останутся разными, и степень подорожания также будет различаться.

Для примера возьмем тарифы ЖКХ для Вологды. Так, для тепловой энергии от АО «Вологдагортеплосеть» сейчас действуют два тарифа – 1900.80 и 1113.60 рублей (для домов, отапливаемых котельной на Костромской, 3а). С 1 июля они вырастут до 1922.40 и 1183.20 рублей.

У некоторых поставщиков теплоэнергии в Вологде тарифы почти не изменятся. Так, у ООО «Западная котельная» он сейчас составляет 1292.40, а с 1 июля станет 1296 рублей.

Водоснабжение от МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» подорожает меньше – с 35.02 до 35.57 рублей. Тариф на электроэнергию для населения, проживающего в домах с электроплитами увеличится с 3.73 до 3.89 рублей.

Ощутимо в Вологодской области подорожает природный газ. Так, тариф на газ для приготовления пищи и горячего водоснабжения сейчас составляет 5781 рубль за 1000 куб.м., а с 1 июля станет 5954 рубля.

Отметим, что сильное подорожание тарифа на теплоэнергию ждет, в частности, жителей Великого Устюга. ООО «Электротеплосеть» с 1 июля повысит его с 2208 до 2301.60 рублей. В домах в Соколе, которые отапливаются МУП «Коммунальные системы», тариф и сейчас один из самых высоких в области – 2428.80 рублей, а с 1 июля он станет 2548.80 рублей.

Напомним, в 2019 году Вологодская область вошла в топ-10 регионов России с самым значительным подорожанием услуг ЖКХ

Со всеми тарифами можно ознакомиться на сайте департамента ТЭК.

Тэги: тарифы, ЖКХ

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