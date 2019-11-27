Вологодская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим подорожанием услуг ЖКХ

27.11.2019 [Общество]

Вологодская область вошла в топ-10 регионов России с самым значительным подорожанием услуг ЖКХ. Таковы результаты исследования, проведенного «Сбербанком».

Так, по данным специалистов, в Вологодской области за девять месяцев сумма среднего платежа по «коммуналке» составила 3751 рублей*, за год она выросла на 9%. При этом в среднем семьи тратят на оплату услуг ЖКХ 10,77% от их общего дохода, отмечается в исследовании. В 2018 году траты на коммуналку в сравнении с общим доходом были меньше.

Скриншот исследования банка

При этом рекордсменом по темпам роста цен в России стала Белгородская область — там «коммуналка» подорожала за год на 17,5%, а в Ульяновской области, наоборот, на 2,8% стали меньше платить за услуги ЖКХ.

В среднем по России типичные расходы домохозяйства на ЖКХ составили 3826 руб. в месяц, что на 3% выше, чем годом ранее.

—  Это в целом соответствует уровню индексации тарифов, предусмотренной правительством. Однако в некоторых регионах платежи на жилищно-коммунальные услуги растут существенно быстрее. Чаще всего рост трат выше среднего уровня связан с реформой в сфере утилизации отходов («мусорная реформа»), а также, в некоторых случаях, с изменением методологии в учете потребления энергии, — говорится в исследовании.

В шести регионах плата за услуги ЖКХ снизилась.

* В исследовании Сбербанка отмечается, что они анализировали фактические платежи, а не установленные в регионах тарифы. То есть на самом деле средний показатель по Вологодской области может быть больше.

Тэги: коммунальщики, ЖКХ

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