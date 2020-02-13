Череповчанка написала в полицию ложный донос о хищении смартфона

13.02.2020 [Происшествия]

25-летняя череповчанка может стать фигуранткой уголовного дела из-за ложного доноса в полицию. Девушка сообщила, что у нее похитили смартфон, хотя на самом деле она его потеряла сама.

В заявлении «потерпевшая» указала, что в начале февраля во дворе одного из домов на улице Красной, неизвестный толкнул ее и выхватил рюкзак. Ущерб жительница Череповца оценила в 18 тысяч, приметы грабителя полицейским назвать не смогла, пояснив лишь, что он был одет во все темное. Принимая заявление, сотрудники полиции предупредили череповчанку об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

— В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий факт грабежа не подтвердился. Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что девушка по собственной невнимательности утеряла гаджет, а рюкзак в итоге лежал у нее дома. В ходе разговора со следователями девушка пояснила, что телефон ей подарил молодой человек, она попросту боялась ему признаться в своей рассеянности, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления» в данный момент решается органами МВД. В полиции отмечают также, что сотрудники потратили немало времени и сил на раскрытие несуществущего преступления.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде в отношении 35-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Она инсценировала ограбление и заявила о нём в полицию, чтобы получить страховку за разбитый смартфон.

Тэги: ложный донос

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