Задолженность за газ жителей и предприятий Вологодской области сократилась на 58,3%

За последние пять лет в Вологодской области на 58,3% сократилась задолженность потребителей за поставленный газ. Такие данные озвучили 12 февраля на пресс-конференции в «Газпром межрегионгаз Вологда».

— За последние пять лет динамика у нас хорошая: просроченную дебиторскую задолженность удалось снизить на 761, 3 млн рублей или на 58, 3%. Мы боремся с неплательщиками, выявляем их. К сожалению, приходится прибегать и к крайним мерам — приостанавливать подачу газа. Ежегодно с региональным правительством мы подписываем график погашения задолженности с проблемными потребителями. По результатам работы в прошлом году график был исполнен в полном объеме, — рассказал журналистам генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.

При этом, как отмечают газовики, по данным на 1 января 2020 года общая просроченная задолженность за газ всех потребителей в Вологодской области составляет около 544,2 млн рублей, из них долг промышленных предприятий 518 млн рублей, 26,2 млн рублей — население.

В 2019 году за неоплату поставки «голубого топлива» 1500 абонентам — физическим лицам была приостановлена подача газа, 42 промышленным предприятиям и теплоснабжающим организациям из-за долгов ограничили потребление газа. Газовики отмечают, что все это вынужденные, но необходимые меры.

Вологодские газовики также обращают внимание жителей на важность своевременной проверки исправности газового оборудования и его безопасности. Это невозможно без заключения договора на техническое обслуживание.

— Самая большая проблема для нас — это то, что граждане не понимают своей ответственности, которая возникает в связи с эксплуатацией газового оборудования. Мы все делаем техническое обслуживание машины, потому что знаем, что у нас по дороге может отвалиться колесо, произойти какая-то внештатная ситуация. Но каждое утро, ставя чайник на плиту, мы не задумываемся, что эту плиту надо обслуживать. И обслуживать ее должен квалифицированный персонал, который проходит обучение. У нас ежегодно персонал проходит проверку знаний по правилам безопасности, инструктажи при выходе на задания, аттестацию и производственный контроль — говорит заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Вологда» Андрей Власов.

На сегодняшний день более 94% потребителей газа в Вологодской области исполнили обязанность по заключению договоров на техническое обслуживание. Еще 6% и те, кто не обеспечивают допуск газовикам для проведения техобслуживания — это всегда «бомба замедленного действия».

— В Вологодской области работает 33 иных специализированных организаций, с которыми наряду с АО «Газпром газораспределение Вологда», граждане могут заключать договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Мы живем в условиях рыночной экономики, возможность выбора исполнителя услуг — это нормально и правильно. В таком случае мы лишь обращаем внимание абонентов на то, что заключение договоров на ТО является законодательно закрепленной обязанностью потребителей голубого топлива, за неисполнение которой поставщик газа вправе приостановить его подачу, — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.

Стоит отметить также, что если договор заключен с АО «Газпром газораспределение Вологда», проводить техобслуживание имеет право только специалист организации. В Вологодской области в последнее время участились случаи, когда жильцы пускают в квартиру мастеров сторонних фирм, с которыми у жильцов даже нет специального договора. Очень часто после их «работы» возникают утечки — Newsvo писал об этом ранее. Всего, по данным «Газпром газораспределение Вологда», в прошлом году и в начале 2020 года по области было зафиксировано уже почти 50 таких случаев.

Для заключения договора на техобслуживание можно обратиться в службу «Единое окно» специализированной организации «Газпром газораспределение Вологда» или позвонить по номеру 8-800-350-40-04. По этому же номеру телефона можно развеять сомнения относительно пришедшего к вам домой сотрудника газовой службы: там уточнят, проводится ли проверка оборудования по указанному адресу и числится ли в штате организации этот работник.