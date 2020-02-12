В Соколе продают здание терапевтического отделения, а жители жалуются на недоступность медпомощи

Наталья Рюмина, Евгения Сибирцева

На сайте департамента имущественных отношений выставили на торги двухэтажное здание 3-го терапевтического отделения в Соколе на Советском проспекте, 43а. Его разрешено использовать для эксплуатации и обслуживания здания больницы. Вместе с земельным участком площадью 890 квадратных метров его продают всего за 894 000 рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимают до 5 марта 2020 года. Между тем, сокольчане говорят, что помещений для оказания медицинской помощи в городе не хватает.

Здание на Советском проспекте, 43а. Фото dio.gov35.ru

При этом жители Сокола давно жалуются на недоступность медпомощи. В 2018 году люди написали в онлайн-приемную губернатора о том, что в их городе творится полный бардак с медициной, и в этом пациенты винят в том числе главного врача:

- Медицину в Сокольском районе развалили практически всю. Была взрослая больница, которую администрация продала частнику, взрослую неврологию закрыли и все эти отделения перенесли в детскую больницу, чем значительно уменьшили количество мест для детей. На данный момент в здании детской больницы находится взрослая неврология, кардиология, терапия и лаборатория взрослая и детская все в одном помещении. Ремонта в детской поликлинике не было очень давно, нет оборудования, даже ингаляторы для детей находятся в плачевном состоянии, не говоря уже о современном оборудовании. В палатах невозможно находиться: старая мебель, прогнившие матрацы от которых даже у здоровых взрослых людей появляются пролежни, от окон дует, со стен и потолков отваливается штукатурка, - рассказали сокольчане.

В письме они также сообщили о проблемах с нехваткой кадров и записью к врачам-специалистам:

- Специалистов узкопрофильных в детской поликлинике нет: стоматолога, невролога, хирурга, гастроэнтеролога, педиатры на семь участков только двое. Чтобы записать ребенка к специалисту в Вологодскую областную больницу, нужно занять очередь ночью, отстоять до 9:00 утра и узнать, что на город Сокол и Сокольский район дали только 3 талона на 30 человек, а если повезет взять талон, то надо с ребенком ехать в Вологду за 32 км, а это опять расходы для мам. Детского хирурга нет, принимает во взрослой поликлинике хирург всех и взрослых и детей в одну очередь. Все специалисты увольняются со своих мест и уезжают работать в область, так как зарплата у врача в Соколе в несколько раз меньше чем в области. В области врач педиатр получает 35000 рублей, а в городе Сокол 15000. Во взрослой поликлинике на одиннадцать участков работают два терапевта. Специалистов многих нет. На простейшую диагностику УЗИ записывают только раз в месяц и очередь на два три месяца. Уже закрыто много медицинских учреждений (лаборатория на Советском проспекте была перенесена в один кабинет Детской больницы, амбулатория в заречной части города по улице Калинина) поликлинику в районе ЛДК удалось отстоять благодаря жителям района, - написали в марте 2018 года в онлайн-приемную губернатора сокольчане.

К слову, в здании, которое выставлено на торги, как раз находилась лаборатория, перенесенная в детскую больницу.

Здание на Советском проспекте, 43а. Фото dio.gov35.ru

В департаменте здравоохранения Вологодской области местным жителям ответили, что доступность медицины в Соколе повышается:

- В целях повышения доступности медицинской помощи на базе БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» функционируют койки дневного стационара, запланировано на 2018 год 94 койко/места: 3140 госпитализаций. Круглосуточная стационарная медицинская помощь жителям района осуществляется на койках терапевтического, хирургического, гнойно - хирургического, педиатрического, гинекологического, неврологического, инфекционного, кардиологического, травматологического профилей, а также для беременных и рожениц, патологии беременности, неврология (в том числе с острыми нарушениями мозгового кровообращения), сестринского ухода. В виду значительного территориального удаления лаборатории от подразделений центральной районной больницы администрацией лечебного учреждения было принято решение о ее перемещении в здание детской больницы. Обеспеченность врачами Сокольского муниципального района на 10 тыс. населения составляет 19,8 (среднерайонный показатель 15,7) средним медицинским персоналом 66 (среднерайонный показатель 70,9). В целях укомплектования медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Сокольского района департаментом здравоохранения области проводится планомерная работа по подготовке специалистов.

Добавим, что сейчас для Сокольской ЦРБ ищут главного врача. Предыдущий руководитель, Денис Софронов, ушел с поста в начале этого года (ред. - на сайте ЦРБ он все еще числится в этой должности). Этому предшествовала история с гибелью годовалого мальчика от двухсторонней пневмонии, которая не была вовремя диагностирована. Было возбуждено уголовное дело.

Глава Сокольского района Юрий Васин в своем публичном отчете за 2018 год рассказывал, что ситуация с медициной в Соколе улучшается:

- Благодаря реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Сокол привлечены врач-хирург, врач-невролог и врач клинической лабораторной диагностики, а также фельдшер – заведующий ФАП. В 2019 году субсидия из областного бюджета на развитие учреждений здравоохранения Сокольского района составит 36,7 миллиона рублей. Запланированы капитальный ремонт хирургического корпуса, центральной поликлиники ЦРБ, филиала поликлиники в микрорайоне Солдек и детской поликлиники на улице Суворова, приобретение в детскую поликлинику рентгенологического комплекса на 2 рабочих места и ультразвукового сканера, а также санитарного транспорта на опорные ФАПы.

Визит Олега Кувшинникова в Сокольскую ЦРБ в декабре 2019 года. Фото из группы "Сокол.Инфо".

В декабре 2019 года Сокольскую ЦРБ посетил губернатор Олег Кувшинников. Он также заверил, что проблемы в здравоохранении решаются:

- В Сокольской ЦРБ отремонтировано крыльцо, заменены окна, кровля, двери. В больнице новый аппарат УЗИ и рентген-установка, что позволяет принимать ещё больше пациентов. Радостно, что в медучреждении меняется не только техническое оснащение, но и кадровый состав. Сегодня пообщался с молодыми врачами, которые работают в ЦРБ. Впервые за 17 лет в ЦРБ вернулись шесть врачей.

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