Для голосования по поправкам в Конституцию объявят дополнительный выходной

11.02.2020 [Политика]

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. В качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля, сообщает РБК

Идея сделать дополнительный выходной принадлежит администрации президента и связана с расчетом на более высокую явку, сказал один из близких к Кремлю источников РБК. В обычный выходной у людей могут быть свои планы, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он. Кроме того, обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, в которых этот день будет не выходным, сообщил еще один близкий к Кремлю собеседник.

В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете, чтобы явка была не менее 50%, пишет РБК. Кремль планирует применять в кампании по информированию и мобилизации россиян технологии, которые использовались на президентских выборах в 2018 году, сообщали «Ведомости». Тогда информацию о предстоящем голосовании можно было увидеть в магазинах, на автозаправках, в общественном транспорте, кинотеатрах и банках. 

По мнению экспертов, с которыми поговорила «Новая газета», цель изменений в Конституцию в лучшем случае - лишь смена декораций (Россия остается президентской республикой, хотя, возможно, уже не суперпрезидентской) а в худшем речь идет о революции сверху, которая только укрепляет властную вертикаль в стране.

— Самое главное и значимое, что можно вынести из послания [президента] – это уничтожение федерации: фатальное сокращение полномочий региональных органов власти, разгром местного самоуправления, искажение принципа публичной власти, поражение в правах и нарушение принципа равенства граждан, — перечисляет Елена Лукьянова, профессор кафедры конституционного и муниципального права НИУ «Высшая школа экономики». — Введение такого органа, как Госсовет, который будет управленческой вертикалью над парламентом, уничтожит даже нашу имитацию парламентаризма. А о том, каким образом будет решаться судьба основополагающего документа, нам не удосужились даже объяснить — лишь намекнули о голосовании. На практике все это представляется укреплением унитарной президентской системы.

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Тэги: конституция

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