В Череповце дворник потратил с найденной на улице банковской карты 5 тысяч рублей

В Череповце задержали дворника, который нашел на улице банковскую карту и потратил с нее 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полицию города обратился 19-летний молодой человек и рассказал, что с утерянной им банковской карты пропали деньги. Выяснилось, что картой он не пользовался с ноября, а в январе она ему вдруг понадобилась для покупки. Он зашел в приложение, чтобы узнать, сколько денег на карте, и заметил списание.

Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 55-летний мужчина.

— В разговоре с дознавателем задержанный признал вину и сообщил, что работает дворником и, прибирая территорию у одного из крупных ТЦ, обнаружил карточку. В связи с трудным финансовым положением мужчина воспользовался находкой в общественном транспорте и при покупках в магазинах города путем бесконтактной оплаты, — сообщает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце задержали мужчину, который потратил с найденной на улице кредитной банковской карты 50 000 рублей. Когда деньги на карте кончились, мошенник просто выкинул ее.