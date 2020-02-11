В Вологде ищут свидетелей ДТП с «Шевроле» и фурой на Пошехонском шоссе

В Вологде ищут свидетелей ДТП с «Шевроле Авео» и грузовиком «МАН». Авария произошла около 18 часов 9 февраля на Пошехонском шоссе в районе дома № 60.

Ранее NewsVo сообщал, что в тот вечер «Шевроле» двигался со стороны поселка Непотягово в сторону Окружного шоссе. В ГИБДД говорят, что водитель легкового авто «не учел состояние дорожного покрытия, допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения», где произошло столкновение с грузовиком. В результате аварии травмы получили водитель «Шевроле», его 27-летняя пассажирка, а также младенец 2019 года рождения, ехавший на заднем сидении авто в удерживающем устройстве.

Водитель "Шевроле" рассказал NewsVo, что на встречку его вынесло, потому что легковое авто попало в яму на обочине. При этом 10 февраля ямы на месте ДТП уже не нашли, её засыпали дорожные рабочие.

— Очень важно, если у кого-то есть запись происшествия с видеорегистраторов, получить её. Пожалуйста, откликнитесь! — написал в соцсети водитель "Шевроле" Анатолий Бахметьев.

Очевидцев ДТП просят писать в личные сообщения Анатолию.