Три человека получили травмы в столкновении «Шевроле» и фуры в Вологде

10.02.2020 [Происшествия]

Двое взрослых и один младенец получили травмы в столкновении «Шевроле Авео» и грузовика «МАН» на Пошехонском шоссе в Вологде. Инцидент произошел около 18 часов в районе дома № 60.

35-летний мужчина за рулем «Шевроле» двигался со стороны поселка Непотягово в сторону Окружного шоссе. По данным городского отдела ГИБДД, водитель «не учел состояние дорожного покрытия,  допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения», там произошло столкновение с грузовиком «МАН». 

В результате аварии травмы получили водитель «Шевроле», его 27-летняя пассажирка, а также младенец 2019 года рождения, ехавший на заднем сидении авто в удерживающем устройстве. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

 

Тэги: ДТП, пострадавшие
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы
В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке
Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля
В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
Житель Великого Устюга, приехавший в Москву на съемки телепередачи, выпал из окна
08.02.2020 [Общество]

В Вологодской области проведут замеры накапливаемого мусора в частных домах

2330
5
07.02.2020 [Общество]

Вологодская область вошла в список регионов России с самыми низкими ценами на водку

1225
2
08.02.2020 [Общество]

Правозащитники сообщили о пытках заключенных колонии №12 в Шексне

2045
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Три человека получили травмы в столкновении «Шевроле» и фуры в Вологде
Хакера из Вологды, который взламывал почтовые аккаунты, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Хоккейный «Алмаз» пробился в плей-офф молодежной хоккейной лиги
Рок-концерт состоится в «Книжном экспрессе» на улице Пролетарской в Вологде 14 февраля
В Череповце водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода
Правозащитники сообщили о пытках заключенных колонии №12 в Шексне
Антон Мусихин назначен заместителем гендиректора ЗАО "Горстройзаказчик"
 


07.02.2020 [Общество]

Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?

2385
0
09.02.2020 [БлогоVO]

Побывала в Кузинской школе. Руководство Устюга твёрдо решило её уничтожить

313
0
07.02.2020 [Обзор Прессы]

Мой герой. Геннадий Смирнов

618
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика