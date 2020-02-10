Три человека получили травмы в столкновении «Шевроле» и фуры в Вологде

Двое взрослых и один младенец получили травмы в столкновении «Шевроле Авео» и грузовика «МАН» на Пошехонском шоссе в Вологде. Инцидент произошел около 18 часов в районе дома № 60.

35-летний мужчина за рулем «Шевроле» двигался со стороны поселка Непотягово в сторону Окружного шоссе. По данным городского отдела ГИБДД, водитель «не учел состояние дорожного покрытия, допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения», там произошло столкновение с грузовиком «МАН».

В результате аварии травмы получили водитель «Шевроле», его 27-летняя пассажирка, а также младенец 2019 года рождения, ехавший на заднем сидении авто в удерживающем устройстве. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.