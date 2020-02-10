В Череповецком районе начали демонтировать незаконный асфальтовый завод

В поселке Ирдоматка Череповецкого района начали разбирать асфальтовый завод, который появился там с нарушением норм. Соблюдения законодательства местные жители добивались несколько лет.

Напомним, владелец завода - ООО «ПКП Гермес». В декабре суд рассмотрел четыре дела об административных правонарушениях в отношении этой фирмы. Она не устранила предписания об устранении нарушений земельного законодательства в установленные сроки. В частности, земельный участок для размещения завода был занят самовольно. Решением суда ООО «ПКП Гермес» было оштрафовано в общей сложности на 160 тысяч рублей.

Ранее, в октябре 2019 года, помещения асфальтового завода опечатали приставы. Производство было приостановлено на 60 суток по решению суда. Основанием для такого решения стали нарушения, выявленные во время проверки завода Роспотребнадзором, инициированной по жалобам жителей поселка на шум и загрязнение воздуха предприятия. В ходе проверок были выявлены превышение шума и выбросов вредных веществ, нарушения санитарных правил и гигиенических норм.

О том, какие экологические и другие проблемы появились в Ирдоматке и окрестностях после открытия завода, как жители пытались добиться его переноса в промзону, как на свои обращения получали отписки и как проходили проверки для галочки, рассказывается в видео:

В 2013 году сообщалось, что занимавший в то время пост гендиректора компании «Гермес» Павел Валерьевич Логинов получил семь лет колонии строгого режима за покушение на дачу взятки и покушение на убийство. Как сообщало "Движение "Вместе", Логинов выстрелил своему заместителю по безопасности в голову из пневматического пистолета за то, что тот пытался заступиться за охранника, которого начал избивать Павел Логинов за возгорание на бетонно-смесительной установке на территории базы в Ирдоматке.

Согласно данным в базе «Контур.Фокус», сейчас гендиректор ООО «ПКП Гермес» - Ольга Пицулина, а учредитель – Татьяна Логинова. Ранее учредителями в разное время были Павел Валерьевич Логинов и Валерий Николаевич Логинов. После Павла Логинова гендиректором фирмы стал Игорь Валерьевич Логинов.