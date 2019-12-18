Владельцев асфальтового завода под Череповцом оштрафовали из-за нарушений земельного законодательства

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 39 в Череповецком районе рассмотрел четыре дела об административных правонарушениях в отношении ООО «ПКП Гермес», владеющего асфальтовым заводом в Ирдоматском сельском поселении. Общество не устранило предписания об устранении нарушений земельного законодательства в установленные сроки.

«Суд установил, что ООО «ПКП Гермес» в нарушение законодательства самовольно заняло земельный участок для размещения промышленной площадки и использовало 2 принадлежащих Обществу земельных участка не по целевому назначению. Первоначально было разрешено использование земельных участков для эксплуатации производственных зданий, в то время как Общество использовало их для размещения мобильного завода по производству бетона (асфальта) и для складирования камня и песка», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В сентябре 2019 года по инициативе «ПКП Гермес» в правила землепользования и застройки Ирдоматского сельского поселения, были внесены изменения. Согласно им, участки, принадлежащие обществу, были отнесены к производственной зоне ПР-1 и могли быть использованы для размещения промышленного производства строительных материалов. Однако, для размещения подобного производства, должны были быть проведены публичные слушания, которых не было.

«Государственный инспектор г. Череповца, Череповецкого, Бабаевского, Кадуйского и Чагодощенского районов Вологодской области по использованию и охране земель неоднократно выносил предписания в отношении ООО «ПКП Гермес» об устранении указанных нарушений земельного законодательства, но они не были выполнены в установленный срок», - пресс-служба судов Вологодской области

Решением суда ООО «ПКП Гермес» оштрафовано в общей сложности на 160 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Ранее NewsVo писал о том, что работа асфальтового завода в Ирдоматке была приостановлена по требованию Роспотребнадзора.