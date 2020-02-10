Баскетбольная команда «Вологда-Чеваката» потерпела пятнадцатое поражение подряд

«Вологда-Чеваката» потерпела пятнадцатое поражение подряд, проиграв «Ставропольчанке-СКФУ» в очередном туре Чемпионата России по баскетболу среди женских команд Первого дивизиона Суперлиги.

Субботний матч завершился с разгромным счетом 53:75 в пользу гостей.

«У нас есть проблемы что игроки занимаются просто не своей работой. Пока мы это не искореним, то не добьемся этой дисциплины, у нас в принципе не будет это получаться. Лиза сыграла без замен, потому что системообразующий игрок. У нее тоже проблемы, спина побаливает, достаточно много времени получают другие. У нас ограниченная ротация... Я бы не стал сейчас оценивать уровень - не уровень. Казань тоже 39 набирала. И опять же говорю, нужно разбираться, почему у нас на тренировках получается то, что мы отрабатываем, на игре - нет. При том что подвижность «Ставрополя» сегодня она уступает подвижности «Ростова». Надо посмотреть, надо поспрашивать игроков, будем разбираться. Мы работаем над тем чтобы победить. У нас есть мотивация чтобы побеждать. У нас это не получается сделать. По многим причинам. Но я не хочу оправдываться, или ещё что-то. У нас получилась тяжелая ситуация в сезоне, И я несу за это ответственность в первую очередь на данный момент», - сказал после матча и.о. главного тренера «Вологды-Чевакаты» Дмитрий Иванов.