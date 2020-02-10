В Белозерском районе мужчина погиб при пожаре в деревянном доме

10.02.2020 [Происшествия]
В Белозерском районе мужчина погиб при пожаре в деревянном доме

Тело мужчины обнаружили при разборе завалов на месте пожара в деревне Верхняя Мондома Белозерского района утром 9 февраля. Сигнал о возгорании поступил в 7.44, спасти постройку не удалось — частный жилой дом был полностью уничтожен огнем. 

На месте был обнаружен мертвым  56-летний мужчина. Причина возгорания и сумма причиненного им ущерба устанавливаются, сообщает пожарный надзор Белозерского района.

Ранее NewsVo сообщал, что тела мужчины и женщины были обнаружены при разборе завалов после пожара в дачном доме садоводского товарищества «Водник» Анхимовского сельского поселения в Вытегорском районе. Трагедия произошла вечером 6 февраля.

 

Тэги: пожар, гибель человека
Фото: Пожарный надзор по Белозерскому району

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