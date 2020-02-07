В Вытегорском районе два человека погибли при пожаре в дачном доме

Тела мужчины и женщины были обнаружены при разборе завалов после пожара в дачном доме садоводского товарищества «Водник» Анхимовского сельского поселения в Вытегорском районе. Трагедия произошла вечером 6 февраля.

Сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном брусовом дачном доме поступил в 20.23, через четыре минуты первые подразделения уже были на месте. К девяти часам вечера огонь был полностью потушен. В результате пожара уничтожена кровля здания, повреждены внутренняя и наружная отделка, имущество. На месте был обнаружен погибшим 47-летний мужчина, предположительно, хозяин. Кроме того, ночью при разборе завалов также найдено тело женщины, личность которой пока не установлена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Причина пожара устанавливается.