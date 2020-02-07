В Вытегорском районе два человека погибли при пожаре в дачном доме

07.02.2020 [Происшествия]

Тела мужчины и женщины были обнаружены при разборе завалов после пожара в дачном доме садоводского товарищества «Водник» Анхимовского сельского поселения в Вытегорском районе. Трагедия произошла вечером 6 февраля.

Сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном брусовом дачном доме поступил в 20.23, через четыре минуты первые подразделения уже были на месте. К девяти часам вечера огонь был полностью потушен. В результате пожара уничтожена кровля здания, повреждены внутренняя и наружная отделка, имущество. На месте был обнаружен погибшим 47-летний мужчина, предположительно, хозяин. Кроме того, ночью при разборе завалов также найдено тело женщины, личность которой пока не установлена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Причина пожара устанавливается. 

Тэги: пожар, гибель людей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы
Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля
В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке
В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
«В Вологде – где?», или Забытые названия улиц города
06.02.2020 [Общество]

В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов

2195
1
06.02.2020 [Происшествия]

В Сокольском районе учитель ударил школьника за брошенный в окно снежок

1278
0
04.02.2020 [Общество]

В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений

3118
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Харовском районе подросток похитил из квартиры знакомого куртку и 38 флаконов антисептика
Суд обязал Усть-Кубинскую ЦРБ оснастить машину «скорой помощи» и ФАПы необходимым оборудованием
18-летняя девушка вместе с подельником организовала торговлю наркотиками в Череповце
Череповчанин обманул 20 человек, заказавших у него срубы
Воду, которую использовали для мытья посуды в школе Харовска, признали эпидемически опасной
На Белом озере задержали браконьеров, выловивших рыбы на 1,1 млн рублей
Музей-квартира Василия Белова в Вологде приглашает на лекции о жизни и творчестве писателя
 


05.02.2020 [Общество]

Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года

6861
0
07.02.2020 [БлогоVO]

Подрядчик вычистил от снега монумент «Штыки»

83
0
07.02.2020 [Обзор Прессы]

Мой герой. Геннадий Смирнов

41
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика