Хакера из Вологды, который взламывал почтовые аккаунты, оштрафовали на 40 тысяч рублей

21-летнего жителя Вологды оштрафовали за взлом чужих почтовых аккаунтов и продажу паролей от них в интернете. В отношении молодого человека было возбуждено дело об использовании вредоносных программ для несанкционированного копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

— Установлено, что мужчина, в период с марта 2018 года по май 2019 года использовал вредоносное программное обеспечение, с помощь которого незаконно получал доступ к логинам и паролям от учетных записей пользователей на почтовых сервисах в сети интернет, а также от онлайн-игр. Регистрационные данные, полученные противоправным путем, вологжанин продавал в интернете, — сообщает прокуратура Вологды.

В ходе продажи данных молодой человек выручил 50 тысяч рублей. В пресс-релизе прокуратуры также сообщается, что вологжанин «вину в указанном преступлении признал, загладил причиненный вред в виде благотворительного пожертвования в дом ребенка».

В итоге 30 января суд принял решение закрыть уголовное дело и назначить хакеру штраф в 40 тысяч рублей, который он должен заплатить в ближайшие два месяца.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее NewsVo сообщал, что летом 2019 года в Кирилловском районе 29-летнего мужчину осудили за преступление в сфере компьютерной информации. С помощью вредоносной программы блокировал компьютеры граждан США, Германии, Болгарии, Кореи, Индии, Франции и некоторых других зарубежных стран. Далее он предлагал пострадавшим разблокировку за вознаграждение в виртуальной валюте «биткойн». Получив оговорённую сумму, он отправлял потерпевшим программу — разблокировщик. Таким образом мужчина «заработал» около 3,9 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 100 000 рублей.