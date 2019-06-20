Вологодский хакер требовал биткойны за разблокировку компьютеров иностранцев

29-летнего жителя Кирилловского района осудили за преступление в сфере компьютерной информации. Приговор районный суд огласил накануне, 19 июня.



Судом и следствием было установлено, что с января по декабрь 2018 года молодой человек с помощью вредоносной программы блокировал компьютеры граждан США, Германии, Болгарии, Кореи, Индии, Франции и некоторых других зарубежных стран. Далее он предлагал пострадавшим разблокировку за вознаграждение в виртуальной валюте «биткойн». Получив оговорённую сумму, он отправлял потерпевшим программу – разблокировщик.

«В результате преступной деятельности З. получил от отдельных пользователей денежные средства в виртуальной валюте «биткоин», которые в дальнейшем обменял на российские рубли на общую сумму не менее 3 936 091 рубля 00 копеек», - сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.



Как отмечает пресс-служба, свою вину мужчина «признал полностью, раскаялся в содеянном, написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию преступления».



Суд назначил жителю Кирилловского района наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 100 000 рублей.



Гражданские иски о возмещении причиненного ущерба заявлены не были, то есть возмещать ущерб хакер не будет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.