Вологодский хакер требовал биткойны за разблокировку компьютеров иностранцев

20.06.2019 [Общество]

29-летнего жителя Кирилловского района осудили за преступление в сфере компьютерной информации. Приговор районный суд огласил накануне, 19 июня.

Судом и следствием было установлено, что с января по декабрь 2018 года молодой человек с помощью вредоносной программы блокировал компьютеры граждан США, Германии, Болгарии, Кореи, Индии, Франции и некоторых других зарубежных стран. Далее он предлагал пострадавшим разблокировку за вознаграждение в виртуальной валюте «биткойн». Получив оговорённую сумму, он отправлял потерпевшим программу – разблокировщик. 

«В результате преступной деятельности З. получил от отдельных пользователей денежные средства в виртуальной валюте «биткоин», которые в дальнейшем обменял на российские рубли на общую сумму не менее 3 936 091 рубля 00 копеек», - сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области. 


Как отмечает пресс-служба, свою вину мужчина «признал полностью, раскаялся в содеянном, написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию преступления». 

Суд назначил жителю Кирилловского района наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 100 000 рублей. 

Гражданские иски о возмещении причиненного ущерба заявлены не были, то есть возмещать ущерб хакер не будет.  Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса. 

- Вопрос о возмещении причиненного преступлением ущерба может быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства при обращении потерпевших в суд с исковыми требованиями, - пояснили NewsVO в объединённой пресс-службе судов.

Тэги: хакеры, вирусы

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