Правозащитники сообщили о пытках заключенных колонии №12 в Шексне

Национальная общественная организация «За права человека» сообщила о пытках в колонии № 12 в Шексне. Сотрудничающий с правозащитниками адвокат Игорь Парфенов посетил исправительное учреждение 6 февраля и общался с двумя заключенными, оказывая им юридическую помощь.

— Они подтвердили, что сотрудники ФСИН в колонии регулярно пытают заключенных и издеваются над ними. Помимо этого, они рассказали адвокату о гражданине Азербайджана, которого не выпускают из ШИЗО уже три года. В течение всего этого времени его лишают возможности мыться в бане, — сообщается на сайте «За права человека».

Правозащитники заявили, что доведут эту информацию до членов Совета по правам человека при президенте, в тот же день на сайте УФСИН по Вологодской области появился пресс-релиз, в котором опровергаются изложенные заключенными сведения.

— Осужденные принимают пищу согласно распорядку дня, физическая сила и специальные средства в отношении осужденных не применялись, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее NewsVo сообщал, что Европейский суд по правам человека присудил компенсации 11 россиянам, которых пытали в колониях. Среди пострадавших от действий силовиков — Андрей Головачев, отбывавший наказание в исправительной колонии № 5 по Вологодской области в Белозерском районе. Постановления о присуждении компенсаций опубликованы на сайте суда. Осужденного Андрея Головачева в 2011 году в исправительной колонии № 5 по Вологодской области избили заключенные. Кроме того, сообщается на сайте ЕСПЧ, Головачева, возможно, били сотрудники ФСИН. Он получил удары в висок и грудь, ему также выкручивали запястье.