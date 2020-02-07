Вологжанка пыталась передать мужу в следственный изолятор сигареты с гашишем

07.02.2020 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 23-летней девушке, которая пыталась передать мужу в следственный изолятор сигареты с гашишем. Она признана виновной в совершении преступления по ч.3 ст. 30 — п.«б» ч.3 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе).

В материалах уголовного дела говорится, что в сентябре 2019 года вологжанка купила через один из сайтов гашиш на 2500 рублей. Наркотик она забрала в тайнике-закладке. 

— В дальнейшем подсудимая поместила вещество в сигареты, предназначавшиеся для передачи мужу, который находился в следственном изоляторе, оформив передачу на иное лицо, не знавшее о запрещенных веществах. Однако, свой преступный умысел подсудимая довести до конца не смогла так как ее действия были пресечены сотрудниками полиции, — сообщает прокуратура Вологды. 

Подсудимой было назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года условно, с испытательным сроком в три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее NewsVo сообщал, что два мешка c продуктами и наркотиками пытался передать осужденному сотрудник колонии в Шексне.

Тэги: СИЗО, гашиш

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