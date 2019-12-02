Два мешка c продуктами и наркотиками пытался передать осужденному сотрудник колонии в Шексне

02.12.2019 [Происшествия]

38-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии № 12 в Шексне подозревают в превышении должностных полномочий. Мужчина пытался передать одному из осужденных мешок с продуктами и наркотиком.

По версии следствия, тайно передать продукты питания сотрудника УФСИН попросили родственники одного из осужденных.

—  В нарушение Правил  внутреннего распорядка исправительных учреждений сотрудник колонии в августе 2019 года провез на режимную территорию два мешка с продуктами питания (крупы, тушенка и т. д.), предназначавшиеся для последующей передачи осужденному. Между тем, кроме продуктов в мешке оказалось также наркотическое вещество массой более 130 граммов, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сотрудниками подразделения собственной безопасности колонии и УФСБ подозреваемого поймали с поличным и передали следователям. Мужчина признался в содеянном, написал явку с повинной. Из органов ФСИН России он был уволен.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), продолжается, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

 

Тэги: следственный комитет, колония

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