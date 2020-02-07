В Вологде суд рассмотрит апелляцию по делу о сносе объектов полигона на станции Шиес

07.02.2020 [Общество]

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный в Вологде, рассмотрит жалобу ООО «Технопарк» на решение архангельского суда о признании объектов полигона на станции Шиес самовольными постройками. 

«Материалы судебного дела 5 февраля 2020 года поступили в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, которым определены дата и время судебного заседания: 16 марта 2020 года в 11.00», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 

Ранее NewsVo сообщал, что 9 января арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил требования администрации Урдомы, требовавшей признать все возведенные по проекту «Экотехнопарк „Шиес“» постройки самовольными и снести их. 

В 2018 году компания «РЖД» передала участок площадью 44 га рядом со станцией Шиес в аренду компании «Технопарк» на 11 месяцев. В октябре 2019 года договор аренды продлили до 2020 года. Второй участок площадью 15 га принадлежит Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и в 2018 году на год был передан ведомством в безвозмездное пользование компании «ГБУ „Автомобильные дороги“».

Администрация муниципалитета «Урдомское» подала иск против компании «Технопарк» в феврале 2019 года. Муниципальные чиновники потребовали признать все возведенные по проекту «Экотехнопарк „Шиес“» постройки самовольными.

Тэги: Шиес, суды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы
Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля
В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке
В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
31.01.2020 [Общество]

Бездорожье в Вологде: куда пропадает асфальтовая крошка для ремонта улиц?

2426
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Истории зрителей о любви представит плейбек театр в Доме купца Самарина 14 февраля
Угнанный в Вологде «Ауди» полицейские нашли разобранным в Подмосковье
Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?
В Вологде начальник отдела госавтодорнадзора ради отчетов незаконно штрафовал перевозчиков
Вологжанка пыталась передать мужу в следственный изолятор сигареты с гашишем
В Вологде суд рассмотрит апелляцию по делу о сносе объектов полигона на станции Шиес
Администрация Вологды приглашает жителей на отчеты чиновников за 2019 год
 


07.02.2020 [Общество]

Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?

319
0
07.02.2020 [БлогоVO]

Пока все обсуждают визит Путина в Череповец, вспомнил

282
0
07.02.2020 [Обзор Прессы]

Мой герой. Геннадий Смирнов

197
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика