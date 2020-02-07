В Вологде суд рассмотрит апелляцию по делу о сносе объектов полигона на станции Шиес

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный в Вологде, рассмотрит жалобу ООО «Технопарк» на решение архангельского суда о признании объектов полигона на станции Шиес самовольными постройками.

«Материалы судебного дела 5 февраля 2020 года поступили в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, которым определены дата и время судебного заседания: 16 марта 2020 года в 11.00», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что 9 января арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил требования администрации Урдомы, требовавшей признать все возведенные по проекту «Экотехнопарк „Шиес“» постройки самовольными и снести их.

В 2018 году компания «РЖД» передала участок площадью 44 га рядом со станцией Шиес в аренду компании «Технопарк» на 11 месяцев. В октябре 2019 года договор аренды продлили до 2020 года. Второй участок площадью 15 га принадлежит Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и в 2018 году на год был передан ведомством в безвозмездное пользование компании «ГБУ „Автомобильные дороги“».

Администрация муниципалитета «Урдомское» подала иск против компании «Технопарк» в феврале 2019 года. Муниципальные чиновники потребовали признать все возведенные по проекту «Экотехнопарк „Шиес“» постройки самовольными.