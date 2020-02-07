Воду, которую использовали для мытья посуды в школе Харовска, признали эпидемически опасной

07.02.2020 [Общество]

Роспотребнадзор признал эпидемически опасной воду, которую в пищеблоке Харовской общеобразовательной школы имени Василия Прокатова использовали для мытья посуды. Решением суда «деятельность водопровода»  на пищеблоке приостановлена.

Нарушения были выявлены во время проверки Роспотребнадзора, которая в учреждении проводилась с 21 по 23 января. 

—  Как следует из протокола об административном правонарушении при отборе проб питьевой воды из крана пищеблока и проведения их исследований на микробиологические показатели выявлено несоблюдение образовательным учреждением санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Питьевая вода, используемая в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, мытья столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдении правил личной гигиены опасна в эпидемическом отношении и не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге был составлен протокол по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). На суде представители школы свою вину в совершении правонарушения не признали, заявив, что в таком случае ответственность должна нести ресурсоснабжающая организация — МУП «Харовский водоканал». При этом факт выявленных в ходе проверки нарушений качества питьевой воды в школе не оспаривали.

Представитель образовательного учреждения рассказал судье, что для улучшения качества воды они собираются установить дополнительный фильтр с ультрафиолетовым излучением. Кроме того, «ресурсоснабжающей организацией проводятся профилактические мероприятия по улучшению качества поставляемой воды».  

— Суд, учитывая, что данное правонарушение посягает на здоровье обучающихся, а также работников образовательного учреждения и может иметь значительные неблагоприятные последствия, назначил МБОУ «Харовская СОШ имени В. Прокатова» наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации водопровода на пищеблоке на 20 суток с 29 января 2020 года. В срок административного приостановления деятельности зачтен срок временного запрета деятельности по эксплуатации водопровода на пищеблоке 28 января 2020 года, — говорится в сообщении пресс-службы судов. 

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд.

Ранее NewsVo сообщал, что 4-5 мая 2018 года после обеда в школьной столовой в Грязовецкую ЦРБ обратились за медицинской помощью 40 учеников их Вохтоги, 16 из них были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». Следствием установлено, что все они питались в школьной столовой, после чего у них ухудшилось состояние здоровья. В итоге директора ООО «Общепит плюс», организовывавшего питание в Вохтожской школе, оштрафовали на 30 тысяч рублей. 

Тэги: дети, детское питание, школы, роспотребнадзор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы
Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля
В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке
В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
«В Вологде – где?», или Забытые названия улиц города
04.02.2020 [Общество]

В Вологде продали сожженный дом на Набережной VI армии, 175

1622
0
05.02.2020 [Общество]

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы

16343
48

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Харовском районе подросток похитил из квартиры знакомого куртку и 38 флаконов антисептика
Суд обязал Усть-Кубинскую ЦРБ оснастить машину «скорой помощи» и ФАПы необходимым оборудованием
18-летняя девушка вместе с подельником организовала торговлю наркотиками в Череповце
Череповчанин обманул 20 человек, заказавших у него срубы
Воду, которую использовали для мытья посуды в школе Харовска, признали эпидемически опасной
На Белом озере задержали браконьеров, выловивших рыбы на 1,1 млн рублей
Музей-квартира Василия Белова в Вологде приглашает на лекции о жизни и творчестве писателя
 


05.02.2020 [Общество]

Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года

6861
0
07.02.2020 [БлогоVO]

Подрядчик вычистил от снега монумент «Штыки»

84
0
07.02.2020 [Обзор Прессы]

Мой герой. Геннадий Смирнов

42
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика