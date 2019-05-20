Директора фирмы, готовившей еду для заболевших учеников школы в Вохтоге, оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Грязовце суд оштрафовал директора ООО «Общепит плюс», организовывавшего питание в Вохтожской школе, в которой произошла вспышка кишечной инфекции. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденное ранее в отношении Светланы Б., прекращено.

По версии следствия, 56-летняя предпринимательница, умышленно, желая избежать затрат, оказывала услуги по организации питания детей с нарушением действующего законодательства. Так, женщина принимала на работу сотрудников, не организовав прохождение ими предварительных медосмотров, в том числе исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций. Светлана Б. не проводила документальный учет осмотров и анализа их результатов. Это не позволяло определить состояние здоровья работников, участвующих в приготовлении пищи.

Нарушение установленных законов норм создало угрозу безопасности жизни и здоровью детей. Как ранее сообщал Newsvo, 4-5 мая 2018 года после обеда в школьной столовой в Грязовецкую ЦРБ обратились за медицинской помощью 40 учеников, 16 из них были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». Следствием установлено, что все они питались в школьной столовой, после чего у них ухудшилось состояние здоровья.

- Грязовецкий районный суд Вологодской области удовлетворил ходатайство следователя и вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Светланы Б., освободив ее от уголовной ответственности. Суд назначил ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в доход государства РФ в размере 30 000 рублей, установив срок для его уплаты – не позднее двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Отметим, что в Грязовецкий районный суд также передано дело, возбужденное в отношении старшего повара столовой ООО «Общепит плюс». Женщину обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ).