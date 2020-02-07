На Белом озере задержали браконьеров, выловивших рыбы на 1,1 млн рублей

Двух браконьеров задержали на Белом озере в Вологодской области. Мужчины выловили больше тысячи особей рыб разных видов, причинив водным ресурсам ущерб в 1,1 млн рублей.

Информация о незаконной добыче рыбы на озере поступила сотрудникам отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области в конце января.

— В течение нескольких дней инспекторским составом рыбоохраны проводились контрольно-надзорные мероприятия, направленные на пресечение противозаконной деятельности. В результате на берегу Белого озера были пойманы два нарушителя, возвращающиеся с незаконного промысла. Увидев инспекторов рыбоохраны, один из браконьеров пытался скрыться на снегоходе, но был задержан. Для подкрепления на место правонарушения незамедлительно были вызваны сотрудники полиции, — сообщает Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

В санях у браконьеров нашли семь мешков с рыбой: там была чехонь в количестве 1100 экземпляров, 183 особи судака, 45 лещей, 2 окуня и 1 экземпляр щуки. На месте вылова рыбы браконьерами были обнаружены незаконные орудия лова — ставные сети.

— Согласно действующим таксам, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 1 173 240 рублей, — отмечают в агентстве по рыболовству.

Материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Ранее NewsVo сообщал, что в акватории Онежского озера в Вологодской области летом 2019 года задержали браконьера, который незаконно ловил лосося в нерест. Ущерб, нанесенный водным ресурсам, оценили в 27 тысяч рублей.