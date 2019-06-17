На Онежском озере задержали браконьера из Ленобласти, ловившего лосося в нерест

17.06.2019 [Происшествия]

В акватории Онежского озера в Вологодской области задержали браконьера, который незаконно ловил лосося в нерест. Ущерб, нанесенный водным ресурсам, оценили в 27 тысяч рублей.

— Стражами правопорядка у браконьера изъяты 7 спиннингов и надувная лодка, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Выяснилось, что 33-летний мужчина приехал на рыбалку из Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Браконьеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вытегре бывший инспектор рыбоохраны предстанет перед судом за вымогание взятки и превышение должностных полномочий. Угрожая штрафом за незаконную отгрузку корюшки, он потребовал с рыбаков передать ему 300 килограммов налима.

Тэги: Онежское озеро, браконьеры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
С набережной в Вологде смыли надпись со стоимостью бетонирования берега
В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка
Из бюджета Вологды заплатят 900 000 рублей за выступление экс-солистки «Serebro» в День города
В Вологде на набережной появилась надпись со стоимостью бетонирования берега — «265 181 410 р»
Жительница Челябинска Ольга Анищенко зарегистрировалась кандидатом в губернаторы Вологодской области
Певица Анна Семенович отравилась вареным языком во время гастролей в Вологде
В Вологде водитель ВАЗа сбил на «зебре» 58-летнюю женщину
На перекрестке улиц Ленинградской и Октябрьской в Вологде столкнулись автобус и «Мерседес»
Экс-начальника спасательного центра в Вытегре осудили за злоупотребление должностными полномочиями
03.06.2019 [БлогоVO]

Про строительство мусорного полигона в Шиесе

2547
2
04.06.2019 [БлогоVO]

Вчера приехал с Шиеса домой

2780
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Зеленый полюс» прекратил сбор и утилизацию батареек в Череповце и западных районах области
На маршруте «Вологда – Санкт-Петербург» ездят новые автобусы: «Петр Великий» и «Екатерина Великая»
Подозреваемого в убийстве ростовского сторожа нашли в Вологодской области спустя 40 лет
На Онежском озере задержали браконьера из Ленобласти, ловившего лосося в нерест
«Занавесим стены полиэтиленом и начнём играть»: худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин о переезде в другое помещение
Клиенты автосалона «Северный» в Череповце не могут получить купленные машины
В Вожеге таксиста-нелегала, вытолкнувшего из машины сотрудницу полиции, оштрафовали на 15 000 рублей
 


17.06.2019 [Культура]

«Занавесим стены полиэтиленом и начнём играть»: худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин о переезде в другое помещение

527
0
17.06.2019 [БлогоVO]

Пяжозерские вепсы и их проблемы

87
0
17.06.2019 [Обзор Прессы]

Во Вьетнаме волей случая нашла свою семью вологжанка

322
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика