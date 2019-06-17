На Онежском озере задержали браконьера из Ленобласти, ловившего лосося в нерест

В акватории Онежского озера в Вологодской области задержали браконьера, который незаконно ловил лосося в нерест. Ущерб, нанесенный водным ресурсам, оценили в 27 тысяч рублей.

— Стражами правопорядка у браконьера изъяты 7 спиннингов и надувная лодка, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Выяснилось, что 33-летний мужчина приехал на рыбалку из Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Браконьеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вытегре бывший инспектор рыбоохраны предстанет перед судом за вымогание взятки и превышение должностных полномочий. Угрожая штрафом за незаконную отгрузку корюшки, он потребовал с рыбаков передать ему 300 килограммов налима.