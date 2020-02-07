В Грязовецком районе водитель «Субару» погиб после столкновения с фурой

07.02.2020 [Происшествия]

В Грязовецком районе водитель «Субару» погиб, столкнувшись с фурой во время обгона. ДТП произошло вечером 6 февраля на на 409 км автодороги Москва-Архангельск.

По данным областного УМВД, около 20.50 водитель «Субару», 41-летний мужчина, при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовиком «Рено» с полуприцепом.

— Водитель легковушки скончался на месте аварии. Пассажирка Субару получила травмы, ее доставили в центральную районную больницу, — говорится в сообщении УМВД.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году на территории Вологодской области в ДТП из-за выезда на встречку погиб 51 человек. При этом шесть из них погибли в результате умышленных нарушений правил обгона: водитель начал маневр, не убедившись в его безопасности. Остальные 45 человек погибли в результате выезда транспортных средств на полосу встречного движения ввиду потери управления транспортными средствами в сложных дорожных условиях.

Тэги: ДТП, гибель человека, выезд на встречку

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