129 человек погибли в ДТП на дорогах Вологодской области в 2019 году

В 2019 году на дорогах Вологодской области в 96 ДТП погибли 129 человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Чаще всего причиной смертельных аварий становится выезд на полосу встречного движения — из-за него погиб 51 человек. При этом шесть из них погибли в результате умышленных нарушений правил обгона: водитель начал маневр, не убедившись в его безопасности. Остальные 45 человек погибли в результате выезда транспортных средств на полосу встречного движения ввиду потери управления транспортными средствами в сложных дорожных условиях.

15 пешеходов погибли из-за наездов, пять человек погибли из-за непредоставления преимущества в движении, семь — из-за несоблюдения безопасной дистанции.

Наиболее аварийными признаны трассы: Чекшино-Тотьма-Никольск (четыре ДТП, в которых погибли шесть человек, на 195 км — 3 погибших, с 293 по 298 — 2 погибших), Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг (три ДТП с пятью погибшими, на 174 км — трое погибших), Урень-Шарья-Никольск-Котлас (три ДТП с четырьмя погибшими, на 452 км — 2 погибших), Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец (три ДТП — пять погибших, с 402 по 413 — четверо погибших).