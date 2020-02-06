В Вологде 15 февраля пройдет благотворительная фотосессия «Реальная любовь хороших людей»

15 февраля с 12 до 17 часов на третьем этаже ТРЦ «Мармелад» в Вологде будет проходить благотворительная фотосессия «Реальная любовь хороших людей».

Это ежегодный проект фотохудожника Михаила Трапезникова, который помогает собрать деньги для подопечных благотворительного фонда «Хорошие люди». За благотворительный взнос — от 500 рублей для частных лиц и от 2000 рублей для представителей организаций — участники благотворительной фотосессии получат десять снимков. Фотографии участников проекта можно будет найти в группе акции в соцсети.

В этом году все собранные во время акции средства пойдут на лечение подопечного фонда Дани Багрецова. Дане 9 лет, у него врожденная патология спинного мозга — spina bifida. Ребенку необходимо лечение суставов. Стоимость лечения 1 500 000 рублей. Если не начать лечение суставов, то со временем они разрушатся и начнутся боли. Даня потеряет возможность ходить.

В группе фонда «Хорошие люди» в соцсети разыграют пиццы и набор сладостей ручной работы среди тех, кто поделится записью об акции на своей странице. Победителей выберут случайным образом, подробнее о конкурсе репостов читайте в группе.

Ранее NewsVo сообщал, что в поддержку акции фонд «Хорошие люди» также запустил в соцсетях флешмоб объятий. Чтобы принять в нем участие, нужно сфотографироваться с теми, кто вам дорог, и выложить фотографию на своей стене с хештегами #обнимисейчас и #реальнаялюбовь. Среди участников флешмоба будут разыграны два торта ручной работы.