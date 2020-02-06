В Вологде 15 февраля пройдет благотворительная фотосессия «Реальная любовь хороших людей»

06.02.2020 [Общество]

15 февраля с 12 до 17 часов на третьем этаже ТРЦ «Мармелад» в Вологде будет проходить благотворительная фотосессия «Реальная любовь хороших людей».

Это ежегодный проект фотохудожника Михаила Трапезникова, который помогает собрать деньги для подопечных благотворительного фонда «Хорошие люди». За благотворительный взнос — от 500 рублей для частных лиц и от 2000 рублей для представителей организаций — участники благотворительной фотосессии получат десять снимков. Фотографии участников проекта можно будет найти в группе акции в соцсети.

В этом году все собранные во время акции средства пойдут на лечение подопечного фонда Дани Багрецова. Дане 9 лет, у него врожденная патология спинного мозга — spina bifida. Ребенку необходимо лечение суставов. Стоимость лечения 1 500 000 рублей. Если не начать лечение суставов, то со временем они разрушатся и начнутся боли. Даня потеряет возможность ходить.

В группе фонда «Хорошие люди» в соцсети разыграют пиццы и набор сладостей ручной работы среди тех, кто поделится записью об акции на своей странице. Победителей выберут случайным образом, подробнее о конкурсе репостов читайте в группе.

Ранее NewsVo сообщал, что в поддержку акции фонд «Хорошие люди» также запустил в соцсетях флешмоб объятий. Чтобы принять в нем участие, нужно сфотографироваться с теми, кто вам дорог, и выложить фотографию на своей стене с хештегами #обнимисейчас и #реальнаялюбовь. Среди участников флешмоба будут разыграны два торта ручной работы.

 

Тэги: благотворительность

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы
Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля
В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений
«В Вологде – где?», или Забытые названия улиц города
06.02.2020 [Общество]

В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов

1257
0
06.02.2020 [Происшествия]

В Сокольском районе учитель ударил школьника за брошенный в окно снежок

1079
0
04.02.2020 [Общество]

В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений

2970
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские спортсмены завоевали золото на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту
От астрономии до краеведения: 50-я Печа-куча состоится в Вологде
В Вологде 15 февраля пройдет благотворительная фотосессия «Реальная любовь хороших людей»
В Череповце арестовали мужчину, который в день визита Путина «заминировал» здание колледжа
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
Вологжанку будут судить за представление фиктивной справки о доходах при оформлении кредита
«День влюблённых в Тотьму» пройдёт в Вологодской областной библиотеке 14 февраля
 


05.02.2020 [Общество]

Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года

5926
0
06.02.2020 [БлогоVO]

Разговор со старостой

176
0
05.02.2020 [Обзор Прессы]

Парень из вологодской деревни обезвредил десятки бомб в Сирии и Лаосе

426
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика