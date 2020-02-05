У жителя Тотьмы из-за долгов по налогам приставы арестовали лимузин

Житель Тотьмы может лишиться своего лимузина из-за долгов по налогам. Мужчина не выплатил около 250 тысяч рублей.

— В ходе проверки имущественного положения должника установлено, что в собственности у гражданина находится лимузин марки «Lincoln Town Car», в отрешении которого работники ведомства составили акт описи и ареста, — сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Если должник в ближайшее время не расплатится с налоговой, автомобиль продадут, а вырученные деньги направят на погашение долга.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде в январе прошлого года приставы арестовали купленную мужчиной «Ауди» из-за долгов ее предыдущего владельца. Новый хозяин не смог ее зарегистрировать.