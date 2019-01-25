Приставы арестовали «Ауди» у жителя Вологды из-за долгов ее предыдущего владельца

Приставы арестовали недавно купленную вологжанином «Ауди» из-за долгов ее предыдущего владельца. Новый хозяин не смог ее зарегистрировать.

22-летний житель Вологды накопил долг в 295 тысяч рублей по налогам и коммунальным платежам. Поскольку платить деньги молодой человек не спешил, приставы установили, что в собственности должника есть авто марки «Ауди» и объявили машину в розыск.

- Отметим, что и сам владелец машины находится в розыске, причем не только в связи с неуплатой задолженности, но и в связи с уклонением от призыва на срочную службу, - сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Вскоре в отдел судебных приставов обратился мужчина и рассказал, что купил у должника эту машину, но поставить «Ауди» на регистрационный учет не смог. Дело в том, что работники ведомства наложили запрет на совершение регистрационных действий. Судебные приставы разъяснили мужчине, что запрет будет снят только в случае полного погашения долга.

- Во время приема разыскиваемая иномарка была обнаружена сотрудниками возле здания управления ФССП России по Вологодской области. После этого судебные приставы произвели арест автомобиля и, вызвав эвакуатор, отправили его на спецстоянку. Покупатель машины, в свою очередь, пообещал работникам службы снова явиться на прием, но уже вместе с должником, - отмечают в региональном управлении службы судебных приставов.

Прежде, чем покупать авто, приставы рекомендуют вологжанам проверять, нет ли имени продавца в «Базе данных исполнительных производств» на сайте УФССП.