Фигуры из снега предлагают слепить вологжанам 14 февраля у Дома-музея Петра I

Ежегодную акцию по созданию снежных фигур проведет Дом-музей Петра I 14 февраля, сообщает Вологодский музей-заповедник.

— В прошлые годы студенты исторического факультета ВоГУ, с которыми у музея налажена дружба, всегда первыми откликались на акцию: они моделировали из снега морские петровские фрегаты. Активными участниками были учащиеся школ № 4, 7, 23, 39 и 5. Надеемся, что и в этом году в нашем творческом мероприятии будет задействовано много команд, — говорит заведующий Домом-музеем Петра I и организатор акции Андрей Котов.

В этом году дата акции совпадает с Днём всех влюблённых, поэтому вологжанам предлагается слепить фигуры праздничной тематики. Приветствуется украшение снежных скульптур красками, тканью, природными материалами.

Всех участников акции пригласят на бесплатную экскурсию в музей.

Начало акции 14 февраля в 14:00. Заявки на участие в конкурсе принимаются по телефону (8172) 75-27-59. Возрастных ограничений нет.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году участники акции слепили в сквере на Советском проспекте снежную копию дома-музея.