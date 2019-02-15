В сквере на Советском проспекте в Вологде появилась снежная копия домика Петра I

15.02.2019 [Общество]
В сквере на Советском проспекте в Вологде появилась снежная копия домика Петра I

В сквере на Советском проспекте в Вологде появился снежный домик Петра I. Накануне там прошла традиционная зимняя акция, в которой приняли участие четыре команды взрослых и детей.

Две команды посвятили свои фигуры Дню влюбленных. Так, учащиеся  8 класса вологодской школы № 7 слепили большое сердце с цветком, студенты Губернаторского колледжа народных промыслов - снежную женщину.

Еще две команды посвятили фигуры из снега петровской эпохе. Пятиклассники из школы № 4 слепили боевую крепость. Участники акции из Всероссийского общества инвалидов соорудили снежный домик Петра I.

На возведение фигур участники потратили несколько часов. Всего в снежной акции участвовали 56 детей и 7 взрослых.  Все участники акции получили благодарственные письма и дипломы от Вологодского музея-заповедника, а также приглашены на экскурсию по Дому-музею Петра I. 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В квартире в Вологде обнаружили трупы отца и сына, умерших несколько месяцев назад
23% жителей Великого Устюга, у которых выявили рак в 2018 году, умерли в том же году
Архитектор Надежда Снигирева рассказала Путину о том, что городскую набережную в Вологде заливают в бетон
«Разберемся с мусором»: почему полигоны для мусора будут не во всех районах?
В Вологде работницу сферы образования "вызвали на ковер" за комментарий в соцсети
Старые песни о главном: в Вологде снова обещают построить Некрасовский мост
В Вологодской области собирают подписи против повышения платы за вывоз мусора
В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?
На телеканале «Россия» выйдет журналистское расследование об избиении приемных детей в Вологодской области
«Разберемся с мусором?»: Newsvo опубликует ответы на острые вопросы о «мусорной реформе»
14.02.2019 [БлогоVO]

#мэриявологды #мэрвологды #мквологда вы совершаете ошибку

1929
3
14.02.2019 [БлогоVO]

Кто бы вас ни финансировал, нужно иметь совесть

2460
1
13.02.2019 [БлогоVO]

Как и следовало ожидать, у наших властей, как говорится, "пригорело"

128166
16

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Депутаты-единороссы в Госдуме одобрили законопроект об изоляции российского сегмента интернета
В сквере на Советском проспекте в Вологде появилась снежная копия домика Петра I
В Вологде собирают подписи против бетонирования откосов набережной реки
Росздравнадзор постановил изъять из обращения препарат "Эреспал"
Пьяный череповчанин угнал авто у знакомой, устроил ДТП, а потом врезался в сугроб и застрял
Вологодская областная детская библиотека проводит акцию «Открытка к Дню Победы»
Двое 18-летних жителей Вологды торговали наркотиками через сеть тайников-"закладок"
 


15.02.2019 [Общество]

Бетон спасет от затопления? В администрации Вологды обсудили благоустройство набережной

1871
0
15.02.2019 [БлогоVO]

Вывоз мусора стал вопросом №1 на сегодняшнем приеме в Прилуках

152
0
15.02.2019 [Обзор Прессы]

#СТЁПАЖИВИ: шестилетнего ребенка до состояния комы избили приемные родители

845
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика