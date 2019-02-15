В сквере на Советском проспекте в Вологде появилась снежная копия домика Петра I

В сквере на Советском проспекте в Вологде появился снежный домик Петра I. Накануне там прошла традиционная зимняя акция, в которой приняли участие четыре команды взрослых и детей.

Две команды посвятили свои фигуры Дню влюбленных. Так, учащиеся 8 класса вологодской школы № 7 слепили большое сердце с цветком, студенты Губернаторского колледжа народных промыслов - снежную женщину.

Еще две команды посвятили фигуры из снега петровской эпохе. Пятиклассники из школы № 4 слепили боевую крепость. Участники акции из Всероссийского общества инвалидов соорудили снежный домик Петра I.

На возведение фигур участники потратили несколько часов. Всего в снежной акции участвовали 56 детей и 7 взрослых. Все участники акции получили благодарственные письма и дипломы от Вологодского музея-заповедника, а также приглашены на экскурсию по Дому-музею Петра I.