В Октябрьском сквере Вологды установили боевую машину пехоты

04.02.2020 [Общество]
В Октябрьском сквере Вологды установили боевую машину пехоты

В Октябрьском сквере Вологды 4 февраля установили боевую машину пехоты: в администрации города говорят, что техника станет дополнением мемориального комплекса воинам-интернационалистам. Работа по реконструкции памятных мест в городе идет в рамках подготовки к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Это работа ведется городскими властями при поддержке Правительства области, Губернатора Олега Кувшинникова, а также общественных организаций, объединяющих ветеранов Вооруженных сил. Министерством обороны проведена демилитаризация этой техники, уже в Вологде мы ее покрасили, подготовили для размещения на этой площадке. Октябрьский сквер и расположенные здесь мемориалы — это памятное место, точка притяжения для патриотического воспитания юных вологжан. В преддверии юбилея Победы мы хотим сделать это место еще более наполненным памятью и историей», — отметил заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

Установленная в сквере боевая машина пехоты выпущена в 1973 году, предназначена для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи. По словам директора МАУК «Парки Вологды» Юрия Коневича, это основная боевая единица, которая была использована в боевых действиях в Афганистане. Именно поэтому городские власти решили установить БМП в сквере рядом с мемориалом.

«С брони военной машины были убраны все колющие и режущие элементы, она также обработана специальной грунтовкой и покрашена краской „раптор“. К ней заказаны элементы вооружения: пулеметы и пушки — и установлены на том же месте, где они были изначально», — прокомментировал Коневич.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что властями также обсуждается возможность разместить рядом с комплексом еще две единицы техники: пушку и вертолет. 

Ранее NewsVo сообщал, что расходы на демилитаризацию техники, которая установлена в парке Победы в Вологде, ложатся на бюджет области. Так, в 2018 году департамент имущественных отношений заключил контракт с фирмой из Санкт-Петербурга на демилитаризацию две боевые машины пехоты БМП-1П и один бронетранспортер БТР-70 (судя по всему, это его установили в парке Победы на прошлой неделе). Сумма контракта составила 610 041,22 рублей.

Тэги: военная техника
Фото пресс-службы городской администрации

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В «Вологдареставрации» проходит проверка областного УФСБ
Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля
Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы
В Череповце водители машин скорой помощи заявили о задержке зарплат
Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке
В Череповце двое молодых людей погибли, задохнувшись в гараже
Мешающий туристам фудтрак с пиццей разрешила поставить возле Кремля администрация Вологды
Новый начальник «Презентационно-сервисного центра» оказался знакомым предыдущего руководителя
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
04.02.2020 [Общество]

В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений

1611
2
03.02.2020 [Общество]

Вологодская область потратит 4 млн рублей на проект ремонта здания представительства региона в Москве

996
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

У жителя Тотьмы из-за долгов по налогам приставы арестовали лимузин
Выставка экспонатов из музея сталкеров к Дню защитника Отечества откроется в Вологодской областной библиотеке
В 2020 году в Вологде обещают отремонтировать участки десяти улиц
Жительницу Кириллова приговорили к восьми годам колонии за убийство мужа
Фигуры из снега предлагают слепить вологжанам 14 февраля у Дома-музея Петра I
В Октябрьском сквере Вологды установили боевую машину пехоты
Банк «Открытие» поможет зарегистрироваться на Югорский лыжный марафон
 


04.02.2020 [Общество]

В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений

1611
0
05.02.2020 [БлогоVO]

Вологда в 1981 году

246
0
04.02.2020 [Обзор Прессы]

«Забирают пожертвованные деньги»: у сбежавшей от опеки многодетной семьи списали со счетов средства на ремонт дома

452
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика