В Октябрьском сквере Вологды установили боевую машину пехоты

В Октябрьском сквере Вологды 4 февраля установили боевую машину пехоты: в администрации города говорят, что техника станет дополнением мемориального комплекса воинам-интернационалистам. Работа по реконструкции памятных мест в городе идет в рамках подготовки к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Это работа ведется городскими властями при поддержке Правительства области, Губернатора Олега Кувшинникова, а также общественных организаций, объединяющих ветеранов Вооруженных сил. Министерством обороны проведена демилитаризация этой техники, уже в Вологде мы ее покрасили, подготовили для размещения на этой площадке. Октябрьский сквер и расположенные здесь мемориалы — это памятное место, точка притяжения для патриотического воспитания юных вологжан. В преддверии юбилея Победы мы хотим сделать это место еще более наполненным памятью и историей», — отметил заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

Установленная в сквере боевая машина пехоты выпущена в 1973 году, предназначена для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи. По словам директора МАУК «Парки Вологды» Юрия Коневича, это основная боевая единица, которая была использована в боевых действиях в Афганистане. Именно поэтому городские власти решили установить БМП в сквере рядом с мемориалом.

«С брони военной машины были убраны все колющие и режущие элементы, она также обработана специальной грунтовкой и покрашена краской „раптор“. К ней заказаны элементы вооружения: пулеметы и пушки — и установлены на том же месте, где они были изначально», — прокомментировал Коневич.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что властями также обсуждается возможность разместить рядом с комплексом еще две единицы техники: пушку и вертолет.

Ранее NewsVo сообщал, что расходы на демилитаризацию техники, которая установлена в парке Победы в Вологде, ложатся на бюджет области. Так, в 2018 году департамент имущественных отношений заключил контракт с фирмой из Санкт-Петербурга на демилитаризацию две боевые машины пехоты БМП-1П и один бронетранспортер БТР-70 (судя по всему, это его установили в парке Победы на прошлой неделе). Сумма контракта составила 610 041,22 рублей.