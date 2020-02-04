В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину

04.02.2020 [Происшествия]

В Череповце 14-летний подросток арестован по ходатайству следователей. Молодого человека подозревают в нападении на незнакомого мужчину 31 января 2020 года.

«По версии следствия, в ночь на 31.01.2020 несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с четырьмя приятелями 11-13 лет, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, у подъезда жилого дома на проспекте Строителей в городе Череповце избили неизвестного мужчину», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Пострадавший был доставлен в больницу с травмами, квалифицирующимися как тяжкий вред здоровью. Личность мужчины удалось установить лишь спустя несколько дней по отпечаткам пальцев, поскольку он находился в коме и документов при себе не имел. Сравнение с базой данных дактилоскопического учёта показало, что потерпевшим является 34-летний череповчанин, проживающий по другому адресу.

«Следователям СК России подросток оказался хорошо знаком в связи с расследованием в отношении него ранее уголовного дела о разбойном нападении, за неделю до произошедшего несовершеннолетнему судом был провозглашен приговор об условной мере наказания. В связи с этим следователями незамедлительно было принято решение о задержании подростка, в настоящее время он арестован», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Остальные несовершеннолетние нападавшие направлены в центр временной изоляции. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде 17-летний подросток в магазине избил 31-летнего мужчину: тот скончался. Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 января в одной из торговых точек на улице Ленинградской. Конфликт произошел из-за банки энергетика.

Тэги: подростки, жестокость

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