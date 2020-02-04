Вологжанина осудили условно за причинение тяжелой травмы 16-летнему пасынку

34-летнего жителя Вологды осудили за причинение травмы головы своему пасынку. 16-летний мальчик был доставлен в больницу с травмой головы в ночь на 19 мая 2019 года.

Следствием и судом было установлено, что в ту ночь обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес подростку удары, причинив травму.

— По данным следствия, семья на профилактическом учете ранее не состояла, по свидетельствам ее членов, подобное поведение мужчина допустил впервые из-за произошедшей бытовой ссоры и состояния алкогольного опьянения, — отмечают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Вологжанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). С учетом мнения потерпевшей стороны и обстоятельств дела подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.