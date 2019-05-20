Пьяный вологжанин избил 16-летнего пасынка: мальчик в больнице

20.05.2019 [Происшествия]

В Вологде возбуждено уголовное дело по факту избиения отчимом 16-летнего подростка. Мальчик был доставлен в больницу с травмой головы в ночь на 19 мая.  В избиении школьника заподозрили его нетрезвого отчима. 

- По версии следствия, в ночь на 19.05.2019 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту жительства в Вологде в ходе ссоры умышленно нанес своему 16-летнему пасынку удары, причинив травму головы, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

34-летний мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Известно, что семья на профилактическом учете ранее не состояла. По словам очевидцев, такое поведение мужчина допустил впервые из-за произошедшей бытовой ссоры и состояния опьянения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи исследуют условия жизни и воспитания детей в семье, а также достаточность принимаемых органами профилактики мер.

Тэги: дети, жестокость, домашне насилие

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