В отношении экс-сотрудницы ПФР, присвоившей миллион рублей, возбудили еще одно уголовное дело

В Вологде возбуждено ещё одно уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-сотрудницы Пенсионного фонда, которая присваивала выплаты умершего пожилого человека. Ранее женщину осудили за присвоение более миллиона рублей, ей было назначено наказание в виде условного лишения свободы на три года, с испытательным сроком два года.

После этого был выявлен еще один эпизод мошенничества - по версии следствия, за пару месяцев женщина похитила еще 114 895 рублей.

— В период с апреля 2015 года по май 2015 года сотрудница отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области, имевшая доступ к программно-техническому комплексу «Назначение и выплата пенсий», вносила корректировки в архивное выплатное дело умершего в 2014 году гражданина, изменяя статус «снято» на статус «приостановлено», формировала в программе разовые денежные выплаты по пенсионным начислениям и поручения об их перечислении на свой банковский счет, — сообщает прокуратура Вологды.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в данный момент его материалы переданы в суд: вологжанке грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Отметим, что прокуратура в своем пресс-релизе не сообщает, что речь идет о той самой сотруднице ПФ РФ, которая ранее была осуждена за хищение миллиона рублей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде: