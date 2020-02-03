В отношении экс-сотрудницы ПФР, присвоившей миллион рублей, возбудили еще одно уголовное дело

03.02.2020 [Общество]

В Вологде возбуждено ещё одно уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-сотрудницы Пенсионного фонда, которая присваивала выплаты умершего пожилого человека. Ранее женщину осудили за присвоение более миллиона рублей, ей было назначено наказание  в виде условного лишения свободы на три года, с испытательным сроком два года. 

После этого был выявлен еще один эпизод мошенничества - по версии следствия, за пару месяцев женщина похитила еще 114 895 рублей.

— В период с  апреля 2015 года по май 2015 года сотрудница отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области, имевшая доступ к программно-техническому комплексу «Назначение и выплата пенсий», вносила корректировки в архивное выплатное дело умершего в 2014 году гражданина, изменяя статус «снято» на статус «приостановлено», формировала в программе разовые денежные выплаты по пенсионным начислениям и поручения об их перечислении на свой банковский счет, — сообщает прокуратура Вологды.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в данный момент его материалы переданы в суд: вологжанке грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Отметим, что прокуратура в своем пресс-релизе не сообщает, что речь идет о той самой сотруднице ПФ РФ, которая ранее была осуждена за хищение миллиона рублей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде:

- Данные о совершенном мошенничестве незамедлительно были переданы в правоохранительные органы. Уже уволившаяся бывшая сотрудница Центра по выплате пенсий возместила весь ущерб. Свои действия она объяснила сложным материальным положением, в которое семья попала из-за болезни матери.

- Мы провели скрупулёзную работу и определили всю сумму похищенных средств, - комментирует произошедшее управляющий Отделением ПФР по Вологодской области В.Н. Жидков. – Это, безусловно, вопиющий случай за всю историю работы отделения. Сейчас на всех этапах перечисления пенсионных выплат введён многоступенчатый контроль, а усовершенствованные программно-технические комплексы позволяют полностью исключить человеческий фактор. Сегодня такое мошенничество, как в 2015 году, уже невозможно.

Тэги: пенсии, мошенничество

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