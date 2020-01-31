Хозяин дважды обокраденного череповецкого бара на суде назвал обвиняемого «добросовестным вором»

В Череповецком районе суд прекратил уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, а также двух фактах краж, связанных с незаконным проникновением в помещение.

По материалам дела, в августе 2019 года, подсудимый похитил с территории шиномонтажа, расположенного в одном из гаражных кооперативов посёлка Ясная Поляна, колёсный диск. Мужчина скрылся с места преступления, продал диск и потратил вырученные деньги на спиртное. Потерпевшему – владельцу диска – был причинён ущерб в размере 3 тысяч рублей.

В октябре 2019 года, обвиняемый заметил как одна из работниц бара, расположенного рядом с шиномонтажом и принадлежащего тому же потерпевшему, прячет ключ от заведения на улице.

«Он взял из-под коврика ключ, открыл жалюзи и входную дверь, прошел в бар, откуда похитил 2 бутылки пива и пачку чипсов. Затем вышел из бара, закрыл входную дверь, ключ положил обратно под коврик. На следующий день он таким же образом похитил 2 бутылки водки и блок из 10 пачек сигарет», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Как newsVo сообщал ранее, после совершения второй кражи, полицейские задержали мужчину «по горячим следам». Были возбуждены уголовное дела, которые затем объединили в одно производство.

В судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон и пояснил, что, - «подсудимый является добросовестным вором, так как у него была возможность взять что угодно, а он ограничился только спиртным для себя».

Приняв во внимание этот и другие факторы, суд прекратил уголовное дело. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.