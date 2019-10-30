Житель Череповецкого района два раза обокрал бар, ключ от которого прятали на улице

В Череповецком районе полицейские задержали 53-летнего местного жителя, совершившего двойную кражу из закрытого бара в посёлке Ясная Поляна. Мужчина открывал заведение ключом, который работники заведения прятали на улице.

Полицейские обнаружили, что ночью неизвестный вынес из бара три бутылки алкоголя и блок табачной продукции. Следы взлома отсутствовали.

Подозреваемого задержали по горячим следам, когда тот снова совершил кражу из заведения. Выяснилось, что 53-летний местный житель открывал бар запасным ключом, который работники прятали на улице. Мужчина ранее приметил место, где хранится ключ, и воспользовался этим.

- После задержания подозреваемого в краже полицейские провели с работниками заведения, где произошла кража, профилактическое занятие, на котором рассказали о необходимости бережного отношения к вверенному имуществу, а также обеспечению его сохранности, - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По фактам краж возбуждено два уголовных дела, которые будут объединены в одно производство. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.